Engas Hockey Vercelli fuori ai quarti dei playoff a testa altissima: costretto Lodi ai rigori in trasferta. (Finale 5-4, 2-1 dal dischetto)

Engas Hockey Vercelli esce dai playoff a testa altissima: gara 2 a Lodi si conclude ai rigori, 5-4 il risultato finale, 2-1 dal dischetto.

I ragazzi di Crudeli concludono quindi il campionato di A1 2022-2023 in settima piazza e il prossimo anno di nuovo giocheranno in Europa la WSE Cup.

Una partita che è stata un romanzo: con dato, importante, di fondo, a ennesima dimostrazione di un HV combattivo sino all’ultimo secondo, autore di una solida, cocciuta e determinata rimonta nei tempi regolamentari, portata a termine da un gol di Tataranni a soli ventisette secondi dalla sirena finale. Insomma: una squadra che non molla mai e che, di nuovo, ha giocato alla pari con la seconda della classe nella stagione regolare, stavolta in trasferta.

HV, alla seconda stagione in A1, ha saputo migliorarsi rispetto al debutto nella massima serie, rimettendo in carreggiata un’annata che per un suo tratto era stata a corrente alternata.

Primo tempo: pronti, via: subito il Lodi in avanti con conclusione di Giovannetti, larga. Al terzo, azione molto manovrata dei giallorossi che termina con un palo colto da Faccin. Subito dopo, prima occasione nerogialloverde: contropiede dell’Engas con Tataranni che, dalla sinistra, mette in mezzo per Canet: lo spagnolo tira, Grimalt respinge. Il 99 del Vercelli va al tiro da lontano, la pallina è facile preda di Grimalt. Poi, Antonioni serve Giovannetti che conclude largo. Immediatamente dopo, iniziativa personale in ripartenza di capitan Tataranni che impegna il portiere avversario con un’alza e schiaccia. Per il Lodi entrano Barbieri e Fernandes. Poco dopo, per HV dentro Oruste per Canet. Poi, Najera impegna Verona da appena fuori area. Per i padroni di casa fa il suo ingresso in pista il suo capocannoniere, Fantozzi. Oruste scocca un diagonale respinto da Grimalt che, subito dopo, dice di no anche a Neves. Entra Zucchiatti per HV. Grande chance al dodicesimo per l’Engas con un contropiede partito da un buonissimo intervento difensivo di Neves, transitato da Canet e concluso da Oruste sotto porta, con Grimalt che si fa valere. A stretto giro, altra ripartenza, altro tiro per il Vercelli: Zucchiatti non riesce a deviare un tiro dalla destra di Oruste. Al quindicesimo, bella combinazione Fernandes-Fantozzi che arriva sotto a Verona, con il portiere piemontese a chiudere. Poi, tiro di Oruste dalla sinistra, Grimalt para. Proprio il quindicesimo è il minuto in cui il match si sblocca: prima Barbieri va al tiro, Verona respinge, lo stesso Barbieri si rimpossessa della sfera e confeziona un cross per Fernandes che da sotto rete insacca l’1-0. Ancora Lodi con Fantozzi, tiro che non impensierisce Verona. HV reagisce con due tiri di Zucchetti, entrambi da lontano: uno respinto da Grimalt, l’altro fuori. Segue un’azione davvero pericolosa: sempre Zucchetti conclude, Grimalt para ma non trattiene, Zucchiatti manca di poco il tapin vincente.Entra Petrocchi per la squadra di Crudeli e Bozzetto per quella di Bresciani. a meno tre dal termine della prima frazione Giovannetti impegna Verona. Poi, Oruste mette in mezzo cercando Petrocchi che non aggancia. Subito dopo, ancora bel tentativo di Giovannetti dalla sinistra e nuova parata di Verona. Sul fronte opposto, Neves serve Oruste: Grimalt prende la sua volèe. Segue una super chance per HV: Oruste fa partire un gran diagonale, teso ed improvviso, dalla destra, cogliendo l’incrocio dei pali, con Grimalt battuto. Lodi risponde con Najera che va al tiro dalla tre quarti destra, Verone risponde presente. Si va a riposo sull’1-0. Falli di squadra: Lodi 3, HV 6

Secondo tempo: avvio al fulmicotone di HV con un contropiede velenoso, chiuso da Canet, su cui Grimalt para. Poi, tiro da metà campo si Zucchetti, parata da Grimalt. Per il Lodi, Faccin passa Najera che si era ben liberato, la sua conclusione però, non è all’altezza. Immediatamente dopo, contropiede molto pericoloso del Lodi, con Verona a chiudere la luce della sua porta. Sul seguente rovesciamento di fronte, Tataranni arriva al contatto con Grimalt nell’area piccola, per gli arbitri si può continuare. Seguono azioni alternate continue e una fase di gioco un po’ confusa. All’unidicesimo, errore fatale su un passaggio difensivo destinato a Zucchiatti ma, nei fatti, regalato a Giovannetti che si gira, trovandosi in un lampo solo davanti a Verona e trafiggendolo: siamo 2-0. HV reagisce con un contropiede sull’asse Oruste-Neves, il secondo non aggancia di poco. HV si riporta a meno uno: Neves fa partire dalla destra un diagonale che viene deviato in rete da Barbieri. Il Lodi al quattordicesimo ristabilisce la distanze con un’iniziativa personale di Morgan Antonioni: dalla fascia destra dribbla più avversari, si accentra e confeziona uno splendido alza e schiaccia che si infila in rete: 3-2. Poco dopo, cartellino blu per Tataranni che aggancia Barbieri: Najera si incarica del tiro ad uno, effettua una serie di finte, poi prova a far passare la pallina sulla destra di Verona che dice di no di pattino. Lodi ha due minuti di powerplay: subito, Antonioni tira da lontano con Verona che risponde, poi ci prova Fernandes. Sul fronte opposto, Grimalt para su Zucchetti lanciato in contropiede. si torna in parità numerica. Al diciasettesimo, clamorosa traversa di Neves dalla distanza. Poi Grimalt respinge su un flipper, prima su Neves e poi su Zucchiatti. A seguire, infortunio alla testa ad Oruste che accusa un colpo, assolutamente fortuito, di stecca. Poi, debole girata in area di Tataranni, servito da Neves, intervento facile per Grimalt. Al ventesimo; Fernandes e Bozzetto si presentano soli davanti a Verona: dopo essersi più volte passati pallina, Bozzetto tira, Verona si distende e gli nega la rete. A seguire, ripartenza con Neves a passare a Zucchiatti, Grimalt sventa. Poi, due nette occasioni per il lodi: una botta di Barbieri e un tiro di Fernandes, su entrambe è decisivo Verona. Quando mancano meno di tre minuti e mezzo al termine, HV si riporta sul meno uno: in contropiede, Tataranni dal centro passa a Neves lanciato a rete sulla destra: l’aggancio e il tiro del portoghese sono fulminei e valgano il 2 a 3. Poi, Verona para su Faccin e Grimalt su Zucchetti. Occasione per HV:ennesima ripartenza, giro palla veloce in avanzamento, conclusione di Neves preda di Grimalt. A un minuto e un secondo dalla fine, Zucchetti commette il decimo fallo di squadra dell’Engas su Faccin. Fantozzi si incarica del tiro diretto e spara alto. HV tenta il tutto per tutto con cinque uomini di movimento: Zucchetti tira dalla metà campo di sinistra la sua bomba, Tataranni devia in rete a soli ventisette secondi dalla sirena: è 3-3. Si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare: subito conclusione di Fernandes, alta. Poi, Najera ruba palla e va al tiro dalla media distanza, Verona para. Per HV Tataranni entra in area, Grimalt naturalizza, poi Neves tira e Grimalt para. Ancora bella triangolazione Neves, Tataranni, la conclusione del capitano termina alta. Per il Lodi, Faccin va largo. A seguire, Oruste compie una bella azione, ma difetta nella conclusione. A trentaquattro secondi al termine, Oruste pesca bene in area avversaria Zucchiatti, ma Grimalt gli nega la rete. Lodi è nove falli di squadra.

Secondo tempo supplementare : Najera, dopo aver girato dietro la porta di Verona, mette insieme un pericoloso alza e schiaccia, Faccin prova la deviazione , ma non riesce. Poi, Antonioni dalla destra mette fuori, sul fronte opposto, Giovannetti toglie il tempo ad Oruste che era solo davanti a Grimalt. Si va ai rigori.

Rigori : HV 1° rigore: Zucchiatti, fuori sulla destra. Lodi, 1°rigore : Fantozzi tiro centrale, para Verona. HV 2 °: Neves, rasoterra centrale, para Grimalt. Lodi 2°: Giovannetti, gol: 4-3 (1-0) HV 3° : Zucchetti, gol con cucchiaio 4-4 (1-1) Lodi 3° : Faccin, para Verona. HV 4° : Canet, rasoterra Grimalt respinge. Lodi 4° : Fernandes, Verona para, ma si ripete per suo movimento anticipato. Verona para di nuovo, in basso a destra. HV 5° : Tataranni, Grimalt para. Movimento anticipato, si ripete. Tataranni batte bene, Grimalt compie una grande parata. Lodi 5°: Antonioni, gol angolino basso alla sinistra di Verona. Lodi in semifinale playoff. 5-4 (2-1)

TABELLINO

Formazioni - Engas Hockey Vercelli : 85 Verona (p), 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchetti, 74 Neves, 77 Rampazzo, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa (p). Allenatore: Roberto Crudeli Amatori Wasken Lodi : 12 Grimalt (C + p), 4 Giovannetti, 5 Faccin, 7 Najera, 9 Fernandes, 17 Barbieri, 54 Fantozzi, 63 Antonioni, 68 Bozzetto, 49 Porchera (p). Allenatore : Pierluigi Bresciani

Arbitri : Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine

Reti: 1°T -10’17 Fernandes (Lodi) 1-0 2°T -14’16 Giovannetti (Lodi) 2-0; - 12’25 Neves (HV) 2-1; -11’14 Antonioni (Lodi) 3-1; -3’25 Neves (HV) 3-2; -0’27 Tataranni (HV) 3-3

Cartellini bl u : 2°T -10’55 Tataranni (HV)