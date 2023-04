Primo Maggio, le previsioni meteo stravolgono il programma

Borgosesia, invece, sempre alle ore 11, si terrà il comizio con Cristiano Montagnini, segretario Generale Fisascat Cisl regionale.

Nel pomeriggio, a Vercelli, viene spostato anche il concerto organizzato dai sindacati che si svolgerà al Birrificio Sant'Andrea in via Cima Dodici. Sul palco, dalle 16, saliranno: All That Drama, band novarese specializzata in pop rock, offre un mix di inediti originali e cover che spaziano dai Muse a Billie Eilish; Timeo, nati come spin-off dei Gara00, sono un progetto di Art rock indipendente nato a Vercelli con diverse influenze musicali: blues, psichedelia, post-progressive, post-punk, cantautorato italiano, Jazz modale, Bach e altro ancora e Psychokiller, band rock nata nel 2015, che attraverso il loro canale YouTube, raccontano i retroscena del loro lavoro di scrittura e registrazione con molto seguito.