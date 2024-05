"Energia plurale" incontra Slow Food: serata sul cibo buono, etico e sano

E' dedicato al cibo e alla salute il nuovo appuntamento di "Energia plurale", serie di incontri ospitati allo Spazio Gioin di via Laviny per iniziativa di Cooperativa Sociale 181. L'appuntamento è venerdì 17 maggio con un evento è aperto a tutti con ingresso libero (prenotazione è consigliata a fini organizzativi al numero 3481822246). L’iniziativa punta a esplorare il tema “Buon cibo etico e salute”, un pilastro fondamentale del movimento Slow Food, che cerca di promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni locali. Il programma inizierà alle 18 e sarà seguito da un aperitivo a prezzo speciale con ricco buffet, all’adiacente Social Coffee, offrendo un’opportunità unica per approfondire tematiche di grande attualità e rilevanza. Tra gli ospiti, Massimo Bignardi, presidente di Slow Food Vercelli, terrà una conferenza intitolata “Buono, Pulito e Giusto”, condividendo le sue riflessioni sulla necessità di una filiera alimentare rispettosa e sostenibile, aggiungendo inoltre la dimensione di “Sano”. Questo ulteriore appellativo enfatizza l’importanza della salute nella scelta degli alimenti, non solo in termini di sicurezza alimentare ma anche riguardo al benessere che una dieta corretta può garantire a lungo termine. Non si tratta soltanto di promuovere cibo prodotto in maniera etica e sostenibile, ma anche di incoraggiare una consapevolezza più profonda sui benefici tangibili di una dieta salutare sulla qualità della vita delle persone.

In seguito l’intervento di Maurizio Tabacchi, referente dei produttori del Presidio Riso Gigante Vercelli, che discuterà le peculiarità di questa antica varietà di riso, sotto il titolo “Buono, Pulito e… Gigante”. Infine, Paolo Caldera, referente dei produttori del Presidio Pesca Bella di Borgo D’Ale, parlerà della bellezza e della pulizia nella produzione frutticola, con il suo intervento “Buona, Pulita e… Bella”.