Frontale a Trino, una persona incastrata tra le lamiere

Incidente, nella serata di mercoledì 30 aprile, in via Torino, a Trino. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due vetture si sono scontrate frontalmente e, per i soccorsi, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuooc del distaccamento Volontario della cittafina: all'arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato due vetture coinvolte e, grazie all'intervento del personale è stato possibile estrarre dal mezzo uno dei due occupanti, ferito e incastrato tra le lamiere. Utilizzando tecniche di primo soccorso sanitario, il ferito è poi stato affidato al personale della Pubblica assistenza trinese per il trasporto in pronto soccorso per le cure del caso. Successivamente sono messe in sicurezza entrambe le vetture.

Presente una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.