Sgominata una rete di spaccio, attiva tra Vercelli e Casale: sequestrati 10 chili di cocaina - video

Tre persone sono finite in carcere mentre a due è stato notificato l'obbligo di firma nell'ambito di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura, con l’apporto di colleghie di province limitrofe e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato e coordinata della Procura della Repubblica di Vercelli. Le misure cautelari sono state eseguite nei Comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato, e Pontestura, a carico di diversi soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Squadra Mobile sono iniziate nel maggio del 2024, dall’arresto in flagranza, nel vercellese, di un uomo, trovato in possesso di numerose dosi di cocaina. Da qui è partita una complessa attività investigativa volta a ricostruire la filiera dell’attività criminale, che ha consentito inizialmente di trarre in arresto in flagranza di reato altri due soggetti e di sequestrare in totale più di 10 chili di cocaina, per poi riuscire a risalire a tutta la rete della distribuzione, avente base nel Comune di Casale Monferrato.

I cinque destinatari delle misure cautelari sono stati tutti rintracciati presso le proprie abitazioni: tre di loro, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Vercelli, mentre per gli altri due è stato disposto, rispettivamente, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

Le perquisizioni, effettuate in tutte le proprietà dei soggetti indagati, e di altri tre individui indagati a piede libero, hanno consentito di sequestrare 60 grammi di hashish e bilancini per pesare la sostanza stupefacente a carico di una persona; mentre a carico di un altro indagato è stata sequestrata la somma totale di 10.100 euro in contanti. Inoltre, all’interno di una delle abitazioni perquisite, sono stati rinvenuti altri 7.440 euro in contanti e 3 orologi di lusso, marchio Rolex.