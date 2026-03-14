Controlli a tappeto nella notte vercellese: due denunce, una segnalazione per droga e locali sanzionati

Controlli a tappeto su locali, zone frequentate dai giovani e luoghi di ritrovo delle serate vercellesi. Nel corso delle ultime settimane, la Questura di Vercelli ha intensificato - attraverso propri equipaggi e in quattro circostanza anche con l'ausilio di equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Torino e di un equipaggio del reparto cinofili antidroga - l’attività di controllo del territorio, dedicando una particolare attenzione a quelle zone, sia del capoluogo che della provincia, già note per essere interessate da fenomeni di microcriminalità.

Con l'obiettivo di realizzare un’azione preventiva, volta a garantire al meglio la sicurezza pubblica, a contrastare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ad accertare il rispetto delle norme previste in materia di esercizi pubblici, sono stati effettuati controlli a soggetti appiedati, ad autovetture, in esercizi commerciali e agli avventori degli stessi e inoltre sono state controllate capillarmente aree particolarmente delicate, come quelle pertinenti alla Stazione ferroviaria. Complessivamente, l’attività ha consentito l’identificazione di oltre 200 persone, molte delle quali risultate gravate da precedenti di polizia; inoltre, sono stati sottoposti a controlli 15 esercizi di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande, del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Durante l’attività svolta nell’ambito della stazione ferroviaria, l’unità cinofila, ha consentito di individuare due soggetti in possesso di hashish e ketamina, suddivise in dosi e certamente destinate all’attività di spaccio: entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per possesso di sostanza stupefacente con contestuale sequestro della droga. Nel corso del controllo all’interno di un pubblico esercizio, è stato individuato un ulteriore soggetto in possesso di una modica quantità di hashish, nei confronti del quale si è proceduto alla segnalazione amministrativa. Nel corso delle attività, sono state, inoltre, rilevate delle irregolarità in alcuni esercizi pubblici sottoposti ai controlli, nei confronti dei quali sono state elevate le previste sanzioni amministrative.



