Abbandonano una trentina di sacchi di rifiuti: due multe in poche ore. Nell'ultimo anno 130 sanzioni

Gli incivili tornano a sfregiare le strade della città abbandonando in poche ore una trentina di sacchi neri contenenti un centinaio di chili. Entrambe le persone sono state individuate e saranno multate. Una ha lasciato sacchi lungo viale Torricelli (poco prima del sottopasso) e in via Novara, l’altra invece in via Trento al rione Isola.

«L’Amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Scheda, non intende perdere questa battaglia di civiltà - dice l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -. La Polizia locale effettua controlli quotidiani in collaborazione con ASM. Si tratta di tre, quattro accertamenti al giorno».

Nel 2025 sono stati comminati 130 verbali (con un importo medio di 100 euro più 15 di notifica) a fronte di circa 700 controlli lungo l’intero territorio cittadino. «Grazie alle nuove telecamere “itineranti”, entrate in funzione nelle scorse settimane, aumenteremo il numero di accertamenti e quello delle sanzioni - dice Prencipe -. L’obiettivo non è l’incasso, ma il controllo del territorio e soprattutto l’educazione civica. Tutti i punti “sensibili” di Vercelli saranno sempre monitorati con costanza. Non allenteremo la morsa contro gli incivili».