Arzignano: Caporetto per la Pro Vercelli

Pro Vercelli beffata 2-1 ad Arzignano. I veneti vincono 3-1 un match tutt'altro che esaltante. Pro abulica e svogliata nel primo tempo; più tonica nella ripresa grazie agli ingressi di Comi e Niang che, però, dopo aver riequilibrato il match, spreca il match ball del 2-1 e subisce due reti nel finale. Brutto (a livello di gioco) stop in vista della volata salvezza

Assenze e squalifiche obbligano mister Banchini a ridisegnare la formazione: in difesa non c'è Clemente, spazio a Iezzi adattato per l'occasione con Anton e Marchetti a completare la "Maginot bianca"; a centrocampo si rivede Schenetti con l'esordio del giovane classe 2006 Cirillo in arrivo dalla Primavera, out Comi (che parte dalla panchina) tandem offensivo affidato a Siafa e Coppola. Arignano in gialloblù, Pro in nero-scudato. Squadre non reduci da un momento brillante, bisognose di punti (soprattutto il team di Banchini) e morale in vista del rush finale. 6': la prima emozione la crea l'Arzignano con Boccia che, da posizione angolata su centro dalla sinistra di Benedetti, calcia alto. Gara comunque equilibrata con pochi sussulti. Difese attente e corte lanci lunghi e attaccanti spesso in off side. 20' Arzignano in vantaggio. Spunto sulla destra dei veronesi con Lakti che controlla un pallone e pesca in area Benedetti che anticipa tutti e batte Franchi: 1-0. 23': Cirillo sfiora in pareggio: il classe 2006 scatta sull'out di destra, entra in area conclusione potente ma alta di poco sulla traversa. Peccato. Mezz'ora. Arzignano in vantaggio al primo affondo; Pro che stenta a riorganizzare una reazione. Lakti fa fuori (31') palla oltre la traversa. Arzignano in controllo. Pro in difficoltà sulla corsia sinistra. Ammonito Anton (38'). Ritmi blandi, poche emozioni, Pro in difficoltà nel fare gioco. 23': Franchi si salva su conclusione dalla distanza di Bordo. 44' Anton si ferma (problemi muscolari?0), dentro Carosso. 1' di recupero. Emmanuello ci prova dal limite: troppo alto. Finisce la prima frazione: Arzignano meritatamente in vantaggio. Troppo poca la Pro con poche idee. Le assenze pesano, ma non giustificano una prova decisamente opaca. Negli spogliatoi Banchini dovrà farsi sentire per invertire il trend.

Si riparte. Primi dieci minuti che sfilano senza emozioni. Pro che tiene palla ma non produce alcun pericolo. 14' doppio cambio nella Pro: fuori Siafa e Cirillo; in campo Comi e Niang che fa sull'out sinistro, Ammonito Emmanuello (16') per proteste su un possibile tocco di mano nell'area veneta. 20': punizione da posizione centrale per la Pro: pallone che si sfila in area ma non riesce a raggiungere Coppola. Due cambi nell'Arzignano. Schenetti (26') su pallone vagante dal limite: respinto. 27': Comi goool. Il capitano la riprende: Schenetti centra dalla destra, Comi al volo gira in rete: Boseggia non ci arriva: palla che "bacia" il palo e s'insacca: 1-1. 32': Vigiani vicinissimo al sorpasso: azione potente di Niang sulla destra, centro in area per Vigiani che al volo manda il pallone a sfiorare il palo a Boseggia battuto. Che occasione. 33': Emmanuello al volo da limite: Boseggia toglie la palla dall'angolino: angolo. Ora la Pro ci crede. 44': Arzignano ancora avanti: Minesso. Lunghi lasciato un po' troppo solo in area calcia al volo: Franchi respinge ma Minesso ribadisce in gol: 2-1. Che beffa. Si attende il recupero. 4'. 46': l'Arzignano cala il 3-1: Lunghi riceva palla in contropiede, salta Marchetti e dal limite supera in uscita Franchi: 3-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Boseggia; Boffelli, Boccia, Shiba; Cariolato, Lakti, Bordo (30' st Fofana), Rossoni (30' st Milillo), Mattioli (22' st Minesso); Benedetti (48' st Brevi), Jallow (22' st Lunghi).

In panchina Manfrin, Zanella, Menabò, Barba, Minesso, Bernardi, Toniolo.

All. Bianchini.



PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Iezzi, Anton (44' pt Carosso), Marchetti; Pino, Vigiani, Cirillo (14' st Niang), Emmanuello (47' Romairone), Schenetti; Coppola, Siafa (14' st Comi).

In panchina Rizzo, De Marino, Iotti, Burruano, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Gaglioti.

All. Banchini.

ARBITRO: Pasculli di Como

RETI: 20' Benedetti; st 27' Comi, 44' MInesso, 48' Lunghi

NOTE: pomeriggio coperto. Ammoniti: Anton, Emmanuello, Lakti, Comi. Calci d'angolo 4-1. Recupero 1',4'