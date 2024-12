Banchini: «A queste Pro Vercelli serve solo qualche ritocco»

Inizia il girone di ritorno per la Pro Vercelli, subito chiamata a uno scontro diretto contro la Pergolettese, domenica alle 15 al "Voltini". Mister Marco Bancheri presenta la sfida: "Due squadre che vogliono uscire in fretta da una situazione delicata. La Pergolettese ha cambiato allenatore, sta attraversando un buon momento è ha nel complesso una formazione con alcune buone individualità. E' chiaro che, come contro la Pro Patria i punti in palio siano un po' più pesanti"



Anche perché all'andata la Pro era riuscita a imporsi 1-0 con un gol di Bunino al 90' su rigore: "Fare risultato significherebbe avere un piccolo vantaggio nei confronti dei gialloblù. Ma proprio per come era maturata quella sconfitta, credo rappresenti per la Pergolettese uno stimolo in più. Ma questo non deve preoccuparci. Noi dovremo essere pronti alla battaglia".

Senza Emmanuello, squalificato, come cambia la squadra? "Premesso che io non parlo mai degli arbitri, ma in quest'occasione, a mente fredda posso confermare le impressioni dalla panchina: l'intervento non era assolutamente da "rosso" e due giornate sono decisamente eccessive. Ho puntato su Emmanuello, facendolo diventare un giocatore importante in questa Pro, perché conosco le sue caratteristiche e quanto può dare alla squadra. Sono dispiaciuto per la squalifica ma, nel contempo, ho una rosa che mi permette di poter sostituire per qualche turno un calciatore come Emmanuello. I ragazzi hanno dimostrato impegno e voglia di adattarsi".

Come si può fare risultato a Crema, anche alla luce della sconfitta di Renate? "Un ko che ancora mi brucia: almeno il pareggio per quanto espresso, sarebbe stato più che meritato. Sicuramente e l'ho detto ai ragazzi, non sono stato soddisfatto dell'approccio della squadra alla partita con il gol a freddo concesso agli avversari che ha compromesso l'incontro. Inoltre se da un lato l'aver creato diverse occasioni è stato positivo, non essere riusciti a concretizzarle è un ulteriore motivo per rammaricarsi. A Crema spero di vedere una squadra concentrata e sul pezzo sin dal 1' anche perché la Pergolettese è una delle formazioni che ha segnato di più nei primi 15'".

Un mini-bilancio dal suo arrivo? "Io devo vedere i miglioramenti. E questi ci sono stati in termini di prestazioni e risultati anche se, contro il Renate, ci manca qualcosa. Ma dobbiamo continuare a lavorare: la C è un campionato durissimo dove, oltre agli allenamenti quotidiani, si deve avere sempre "la testa" sui prossimi impegni".

L'ultimo match dell'anno prima del mercato. "Io sono orgoglioso dei miei ragazzi e della rosa a disposizione. Con il ds Musumeci ci sentiamo quotidianamente; vedremo se ci sarà la necessità e l'opportunità di fare qualche operazione. Resto convinto che basti qualche ritocco per migliorare ulteriormente la squadra".