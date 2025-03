Alcione - Pro Vercelli 1-2: decidono Iezzi e Comi

Iezzi e Comi, firmano una vittoria preziosa per la Pro Vercelli che espugna 2-1 il Breda di Sesto contro l'Alcione. Successo legittimo, frutto di una gara interpretata meglio dai bianchi che non hanno concesso spazi e azioni ai lombardi che solo nel finale hanno provato a riaccedente un incontro che la Pro ha condotto con autorità e intelligenza.

Poche novità nell'undici bianco (nell'occasione in nero-crociato) con Niang esterno di centrocampo con Iezzi e il trio Iotti, Emmanuel e Schenetti in regia. Ancora fiducia a Romairone come coppia d'attacco con Comi. Fase di studio con le due formazioni che, novelli spadisti, provano qualche affondo per saggiare la consistenza dei relativi avversari (Bonati dalla distanza, Franchi c'è; traversoni in area lombarda senza pericoli). Sterile possessp palla dell'Alcione, per lo più nella propria tre-quarti complice la pressione alta dei bianchi. 17' Romairone si accentra e calcia dal limite: una deviazione di Ciappellano rende più complicato l'intervento di Bacchin. 21': gool della Pro: Clemente dalla destra la difesa con interviene e, dal limite, arriva Iezzi che con un destro al volo insacca nell'angolino alla destra di Bacchin 0-1. Gol alla Del Piero: è la prima rete in stagione di Iezzi. Era dalla sfida-derby del 3 febbraio contro il Novara che la Pro non passava in vantaggio. Gol che potrebbe rivelarsi determinante sotto l'aspetto psicologico, come più volte osservato da mister Banchini. Superata la mezz'ora con i bianchi avanti grazie a Iezzi. Alcione che ha difficoltà a imbastire una reazione. Partita comunque ancora lunghissima; Pro in controllo che deve però fare estrema attenzione a non consentire ai milanesi di entrare nel match. 41': primo giallo del match sventolato a Clemente. 1' di recupero che trascorre senza sussulti: Pro avanti 1-0 grazie alla prodezza di Iezzi e una difesa accorta che ha concesso poco all'Alcione (solo un paio di proteste per alcune situazioni nell'area vercellese sui quali, in maniera corretta, l'arbitro non interviene).

Si riparte senza cambi. 3' brivido per la Pro. Clamorosa incomprensione della difesa bianca con Franchi che, dal limite, calcia su Invernizzi: il pallone schizza pericolosamente verso la porta ma in posizione defilata: così la conclusione di Invernizzi viene "murata" da Franchi. che pericolo. 6' Comi. Comi, Comi: 0-2. Cross preciso di Iotti dalla destra, palla in area dove Comi anticipa difensore e portiere e, in spaccata, insacca il raddoppio. Angolo senza esito per l'Alcione. Entra Coppola per Romairone. Pro che non deve "riammettere" in partita gli orange di Cusatis. 20' Pro in pieno controllo; Alcione che non riesce a far scoccare la scintilla che possa portare a riaprire il match; molti errori in fase d'impostazione. Ma il traguardo per incamerare gli eventuali tre punti fondamentali nel cammino bianco è ancora distante. 23' Iotti cross dalla destra; Bacchin sventa in tuffo. Ultimo quarto d'ora. Banchin richiama Niang per Anton per coprirsi maggiormente; grande Iotti a centrocampo. 32'; Schenetti al volo dai 25 metri: grande risposta di Bacchin: primo angolo per i bianchi: Marchetti non arriva d'un soffio per impattare lo 0-3. Pro che legittima il vantaggio. Dieci minuti più recupero al termine della sfida al Breda di Sesto San Giovanni, Pro sempre avanti e con poca sofferenza; ma non bisogna abbassare la guardia. 41' l'Alcione riapre il match: sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti, palla in area, sponda di Morselli per Pirola che di piatto sbuca dietro la difesa bianca e firma l'1-2. Quello che non doveva succedere. Ci sarà da soffrire. Eccome. 4' di recupero che iniziano con una palla che sfila sul fondo dalle parti di Franchi. Meno tre all'alba: Pro in vantaggio; crampi per Schenetti. Scintille vicino all'area di rigore dei bianchi, che secondo i lombardi esagerano nelle perdite di tempo. Ultimo brivido su angolo per l'Alcione: la difesa della Pro sbroglia, l'arbitro fischia tre volte e la Pro torna, meritatamente, a vincere. Tre punti d'oro ancorché meritati preziosi in chiave salvezza diretta.

ALCIONE MILANO (3-4-1-2): Bacchin; Pirola, Ciappellano, Miculi; Renault (29' st Pessolani), Bagatti, Bonaiti, Dimarco; Invernizzi (18' st Samele); Morselli, Marconi.

In panchina: Agazzi, Lanzi, Pio Loco, Caremoli, Bertoni, Samele, Stabile, Acella, Bertolotti.

All. Cusatis.



PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti, Carosso; Niang (29' st Anton), Schenetti, Emmanuello, Iotti, Iezzi; Romairone (9' st Coppola), Comi.

In panchina: Rizzo, Cirillo, Siafa, Burruano, Sbraga, Rutigliano, La Rosa, Pino, Benacquista, Zarrouki, Gigliotti, Vigiani.

All. Banchini.

ARBITRO: Totaro di Lecce.

RETI: 21' Iezzi; st 6' Comi, 41' Pirola

NOTE: pomeriggio piovoso. Ammoniti: Clemente, Pirola, Iezzi, Franchi. Calci d'angolo: 3-1. Recupero: 1'. 4'-