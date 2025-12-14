Pro Vercelli, confermato il "mal di trasferta": 2 a 0 per l'Ospitaletto

Se la Pro Vercelli in campionato non vince lontano dal Piola-Robbiano dal 21 settembre, ottenendo un solo pareggio, qualche motivo di ci sarà. Anche al "Gino Corioni" di Ospitaletto i bianchi sono usciti a mani vuote, sconfitti 2-0 dai bresciani che accolgono questi tre punti come una sana boccata d'aria fresca in chiave salvezza. Un match che è parso il remake di quelli visti (e persi) dai vercellesi in questo torneo. Una Pro che una volta passata in svantaggio, non riesce più a riprendere il bandolo del gioco contro avversari, in questo caso l'Ospitaletto, in cerca di punti per uscire dalla bagarre playout. Se a questo si unisce l'impegno di Coppa che, forse, ha acuito il momento d'appannamento fisico della squadra in questo finale di girone d'andata, il quadro è completo.

Pro con Livieri tra i pali, complice l'infortunio di Passador in Coppa Italia contro il Latina; Ronchi nuovamente titolare a centrocampo con El Bouchataoui e Iotti; in attacco Comi parte dalla panchina; tridente con Akpa Akpro e i gemelli Sow.

Pro che inizia con il piglio giusto ma un contropiede, con uscita di Livieri ad anticipare Messaggi fa capire che lo spartito del match potrebbe suonare una musica diversa. Messaggi 4' tiro a lato dal limite a Gobbi (6'), tiro murato da Carosso confermano la "presenza" dei lombardi. Testa di O. Sow, Sonzogni senza problemi. 9': Ospitaletto in vantaggio: la difesa della Pro si fa sorprendere da un'azione iniziata da Messaggi e perfezionata da Gobbi che serve in piena area Guarneri, che infila Livieri da posizione centrale: 1-0. Reazione della Pro affidata a Sow ed El Bouchataoui (conclusione dalla distanza). Poca cosa rispetto ai pericoli che creano gli arancio-blù oggi in completo nero, in ripartenza. 20' Bertoli s'inserisce su lancio di Panatti nel cuore di una difesa bianca tutt'altro che tetragona: Bertoli s'accentra, esce Livieri: l'attaccante bresciano cade a terra: l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Dubbi, eccome, ne hanno i bianchi che, a gran voce, chiedono la revisione al Var. Dopo diversi minuti il signor Cappai annulla il penalty e il giallo a Livieri. Pericolo scampato ma Ospitaletto sempre padrone del match. Ancora rischi per una difesa bianca un po' troppo disattenta. Livieri 28' deve uscire di testa per spezzare un contropiede dei padroni di casa; 31' Messaggi crea il panico nell'area vercellese, ma Coccolo salva la situazione. Ospitaletto che legittima il vantaggio. La Pro, però, cerca di scuotersi: Carosso per O. Sow, colpo di testa sul fondo. Cresce El Bouchataoui che si fa vedere per alcune buone giocate. Buon finale per i ragazzi di Santoni che, pur non creando pericoli sembrano essere tornati nel match. Dopo 4' di recupero finisce la prima frazione. Ospitaletto avanti con merito ma la Pro è viva.

Ripresa: subito rigore reclamato dalla Pro per un mani in area di un difensore lombardo su conclusione di O. Sow. Altro "fvs" speso dalla panchina bianca. Stavolta il check va a vuoto: si resta sull'1-0. Ora è la Pro a comandare il match anche se di occasioni concrete non ce ne sono. 12': A. Sow nel cuore dell'area bresciana, mischia che Carosso cerca di risolvere in acrobazia: palla smorzata e difesa "orange" che controlla. Ora Pro stazione stabilmente nella trequarti avversaria. 18'. primo cambio per Santoni: entra Comi per aumentare la forza d'urto dei vercellesi. Proprio Comi viene ammonito per proteste dopo uno scontro in area con un difensore bresciano. 32': Pro vicinissima al pareggio: Iotti dalla destra, Comi di testa supera Sonzogni ma, sulla linea Nessi salva il risultato. 35': O. Sow in area conclusione dalla destra: para Sonzogni. Massimo sforzo della Pro. 35': raddoppio dell'Ospitaletto. Azione insistita nell'area della Pro: Coccolo salva una prima volta, palla a Bertoli: para Livieri, riprende l'attaccante bresciano: conclusione sulla traversa, la palla schizza fuori dai sedici metri dove Messaggi calcia non forte ma precisa: Livieri è battuto: 2-0. Si va verso un finale in tutta tranquillità per i lombardi. Altri due cambi per Santoni: dentro Mallahi e Coppola. 5' di recupero. Ci prova Iotti: niente da fare: palla sul fondo. Il pomeriggio in Franciacorta si chiude tra la festa del pubblico lombardo. Pro che termina una settimana poco felice: pari col Renate e doppio ko in Coppa e con l'Ospitaletto.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Gualandris, Nessi, Sina, Sinn; Guarneri (35’ st Tunjov), Ievoli, Panatti, Messaggi; Gobbi (45′ st Regazzetti), Bertoli (37’ st Torri)

In panchina: Raffaelli, Bevilacqua, Diop, Orlandi, Pollio, Casali, De Matteis, Nahrudnyy.

All. Quaresmini.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso (19′ st Comi); Iotti, Ronchi (43’ st Mallahi), El Bouchataoui; O. Sow (43’ st Coppola), Akpa Akpro, A. Sow.

In panchina: Rosin, Burruano, Haoudi, Pino, Huiberts, Zacchera, Clemente.

All. Santoni.

ARBITRO: Cappai di Cagliari

RETI: 9' Guarneri; st

NOTE: pomeriggio freddo. Ammoniti: A. Sow, Gualandris, O. Sow, El Bouchataoui, Comi, Sonzogni, Akpa Akpro. Calci d'angolo: 2-4 per la Pro Vercelli. Recupero: 4',5'.