Pro Vercelli-Renate 1-1 (Brutta partita, giusto pari)

Pro Vercelli – Renate 1-1

Marcatori: Karlsson(R)al 18'; Comi (PV) al 55'.





Primo tempo

Primi sette minuti. Pressione e possesso palla della Pro ma la prima conclusione è del Renate con Ruiz: tiro che termina sul fondo.

Molto bene sulla destra la coppia Piran-Akpa Akpro.

Fallo (involontario) di Huiberts al limite dell'area, punizione, sinistro perfetto di Karlsson che aggira la barriera e trafigge Livieri, Renate in vantaggio al 18'.

Comi reclama un penalty, per uno sgambetto in area. FVS: l'arbitro fa proseguire.

La manovra dsella Pro Vercelli adesso è macchinosa. Poco gioco sugli esterni. Fine della prima frazione.





Secondo tempo

Cross di Piran, copo di testa di A. Sow sul fondo. Una delle rare azioni offensive della Pro.

Gran giocata di A. Sow che, sulla linea di fondo, in area di rigore, fa fuori due avversari e poi scodella per la testa di Comi: ed è il gol dell'1 a 1 dopo 9 minuti di gioco del secondo tempo. Grande il gol, grande l'assist.

58': Santoni manda in campo Haoudi, esce Huiberts.

Punizione per la Pro, per fallo su Akpa Akpro: invece di tirare El Bouchataoui porge a Iotti (era uno scema) la il tiro è debole ed è facile preda dell'ex Nobile, che blocca a terra.

Punizione di El Bouchataoui, palla destinata al sette ma Nobile compie una parata-miracolo... E' la prima parata dei due portieri in campo.

Altro cambio al 75', dentro Ronchi, fuori El Bouchataoui.

Strana scelta: la Pro, che era partita con due registi (Huiberts ed El Bouchataoui) ora gioca senza play davanti alla difesa.

Fallo (discutibile) di Ronchi al minuto 80, solita punizione di Karlsson, grande paratona di Livieri.

82, dentro O. Sow e Mallahi , escono A. Sowe Piran. Insomma, Santoni vuole vincerla.

Sette minuti di recupero.

Tiro di Rossi, para a terra Livieri.

Akpa Apro ammonito per simulazione.

Fine della disputa. Giusto pari dopo 98 minuti di gioco scadente di entrambe le contendenti.





Formazioni:

Pro Vercelli: Livieri; Piran (Malla dall'82'), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Huiberts (Haoudi dal 58'), El Bouchataoui (Ronchi dal 75'); Akpa Akpro, Comi, A. Sow (O. Sow dall'82'). A disposizione: Passador, Mallahi, Burruano, Coppola, Haoudi, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Pino, Anton. All. Santoni.





Renate: Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Delcarro, Rossi, Calì (Bonetti dal 62'), Ruiz Giraldo; Anelli (Spalluto dall'88'), Karlsson (De Leo dall'88'). A disposizione: Bartoccioni, Spalluto, Ori, Bonetti, Ziu, Vassallo, Meloni, Nene, De Leo. All. Foschi.

Arbitro: Migliorini, sez. di Verona.

Ammoniti: Calì, Mastromonaco, Auriletto del Renate; Carosso, Ronchi, O. Sow, Akpa Akpro della Pro Vercelli;