Pro Vercelli-Alcione 1-0 (Akpa Akpro, gol d'autore)

Un guizzo del neo entrato Akpa Akpro regala alla Pro Vercelli (1-0) la sfida Piola con l'Alcione. In match equilibrato, deciso da un episodio ma che i bianchi hanno legittimato nel.finale sfiorando più volte il raddoppio. Merito a Santoni che, con i cambi, ha girato l'incontro. Novità per Santoni: postumi da Lumezzane o in previsione della Coppa Italia, martedì contro l'Atalanta Under 23. il tecnico cambia rispetto all'undici sconfitto dai bresciani: in porta c'è Passador. A centrocampo, reparto un po' in ombra a Lumezzane, rientra Iotti dalla squalifica, spazio a Ronchi in mediana con El Bouchataoui. In attacco Coppola con i gemelli Sow. In panchina si rivedono Comi, Huiberts e Haoudi tornano in settimana alla Pro. Alcione, in completo orange, che, nonostante il ko contro il Novara resta nelle zone nobili della classifica. 4': Primo acuto dell'Alcione: Morselli centra per Marconi: colpo di testa che Passador devia in angolo. 9': Asane Sow non arriva d'un soffio su un invitante cross dalla destra di Piran. Ancora Sow non riesce a coordinarsi bene su una palla vagante nell'area lombarda. Buoni ritmi. Pomeriggio soleggiato ma freddo. 12' Clemente in posizione offensiva a seguito di un angolo non trova il guizzo vincente. 15':Carosso ci prova da fuori area: serie di rimpalli che permettono alla difesa dell'Alcione di rintuzzare una potenziale minaccia. Buona Pro in questo primo scorcio. Ci provano da lontano A. Sow, El Bouchataoui nulla di fatto. BIanchi che cercano varie soluzioni per arrivare dalle parti di Agazzi. 36' O. Sow in diagonale ci prova: Agazzi neutralizza. 41' l'Alcione chiede la revisione per un invento su Morselli in area: l'arbitro però non cambia decisione. Si continua sullo 0-0. 3' di recupero. Ammonito Clemente. Al riposo senza gol. Risultato giusto.

Si riparte. Primi minuti di studio. Alcione che ci prova con traversoni senza però creare problemi a una Pro che sembra in difficoltà nelle ripartenza. 10' Coppola dal limite: palla scentrana lontanissima dalla porta. Azione speculare (conclusione impresa compresa) per O. Sow al 13'. Primo casa Pro esce Coppola per Akpa Akpro. Match sempre senza padroni, ma la Pro pare più convinta anche se rischi per le difese ce ne sono pochi. Altri cambi per Santoni che getta nella mischia Rutigliano e il "ritrovato" Haoudi, 36': La Pro la sblocca: Akpa Akpro a segno! Centro dalla destra di Rutigliano, palla in area, Akpa Akpro è lesto dopo un rimpallo a coordinarsi, controllare la sfera in una spazio ristretto insaccare alla sinistra di Agazzi: 1-0. I bianchi devono resistere una decina di minuti (più recupero). 39': Marconi segna in diagonale ma il collaboratore sbandiera e l'arbitro conferma all'Fvs. Ultimi slot per i cambi Pro. 45': Mallahi vicinissimo al raddoppio con un'azione personale in cui si "beve" un paio di difensori e costringe Agazzi a una non facile deviazione. L'Alcione sembra un pugile vicino al ko. Iotti dal limite: para Agazzi. Ultimi giro d'orologio con la Pro sempre nella trequarti avversaria, Alcione che non ha effettuato alcun cambio. 50' Ancora Mallahi a mandare in tilt la difesa lombarda: Agazzi salva ancora lo score con Akpa Akpro che manca la deviazione. E' finita. La Pro torna alla vittoria, l'Alcione incassa il secondo ko.





PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Iotti, Ronchi (36’ st Burruano), El Bouchataoui (29' st Rutigliano); O. Sow (29′ st Haoudi), Coppola (20′ st Akpa Akpro), A. Sow (36’ st Mallahi)

In panchina: Lancellotti, Livieri, Marchetti, Furno, Tarantola, Comi, Pino, Huiberts, Zacchera, Anton.

Allenatore: Santoni.



ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Giorgeschi, Scuderi; Renault, Galli, Lopes; Pitou; Morselli, Marconi.

In panchina: Cecchini, Lanzi, Rebaudo, Olivieri, Pirola, Samele, Invernizzi, Bright, Gallazzi, Bertolotti.

Allenatore: Cusatis.

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva.