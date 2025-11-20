Club Forza Pro: trasferta contro l’Inter U23

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di domenica 30 novembre a Monza in occasione della partita contro l’Inter U23.
Il ritrovo è fissato per le ore 12,20 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 12,30. La quota di partecipazione è di 15 euro.
Le prenotazioni verranno raccolte sabato 22 novembre al consueto banchetto informativo allestito presso l'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 13,45 fino all'inizio delle partita.
Le stesse riprenderanno martedì 25 novembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel.0161.258323 (lunedì chiuso).
Fino al termine del banchetto del 22 novembre è prevista una prelazione per i tifosi che hanno partecipato alle precedenti trasferte in pullman in stagione.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media..
Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.