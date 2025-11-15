Le pagelle della Pro che ha perso col Lumezzane

Livieri: 5,5
Responsabile insieme a Coccolo del secondo gol subito.
Piran: 5,5
E' un esterno d'attacco (bravo quindi a offendere) che però difende poco.
Clemente: 5,5
In difficoltà.
Coccolo: 5,5
Alterna buone chiusure a momenti di difficoltà.
Furno: 5
Si vede poco. Troppo poco.
Rutigliano: 4,5
Fuori dal gioco.
El Bouchataoui: 5-
Parte bene, con ottime aperture. Assente nell'interdire.
Burruano: 5,5
Dei tre centrocampisti è l'unico che cerca di coprire in interdizione.
O. Sow: 6
Copre tutta la fascia ed è sempre una spina nel fianco della difesa avversaria.
Akpa Akpro: 6-
Prima prova da centravanti dal primo minuto. Non parte male, anzi. Nella prima mezz'ora fa dannare la difesa avversaria grazie alla sua forza e alla sua tecnica. Sicuramente da rivedere nel ruolo di centravanti.
A. Sow: 6,5
Un gran gol, per il resto alti e bassi.
Pino: 5,5
La situazione sulla fascia destra con il suo ingresso non migliora,
Zacchera: 6
Coppola: 5
Carosso: 5
Mallahi: 5
Santoni: 5
Con Ronchi al posto di Rutigliano avremmo forse visto una squadra più solida e più coperta, ma mister Santoni predilige il gioco a trazione anteriore (non è la prima volta che schiera un 4-2-3-1). E' una Pro pazza, questa, che può stupire contro le corazzate e fare masticare amaro ai proprio tifso contro squadre di medio-bassa classifica. Prende o lasciare, è la Pro di Santoni. E comunque, col Lumezzane è andato tutto storto. Per esempio i cambi: invece di migliorare la situazione l'hanno peggiorata.