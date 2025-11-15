Le pagelle della Pro che ha perso col Lumezzane

Livieri: 5,5

Responsabile insieme a Coccolo del secondo gol subito.

Piran: 5,5

E' un esterno d'attacco (bravo quindi a offendere) che però difende poco.

Clemente: 5,5

In difficoltà.

Coccolo: 5,5

Alterna buone chiusure a momenti di difficoltà.



Furno: 5

Si vede poco. Troppo poco.

Rutigliano: 4,5

Fuori dal gioco.

El Bouchataoui: 5-

Parte bene, con ottime aperture. Assente nell'interdire.

Burruano: 5,5

Dei tre centrocampisti è l'unico che cerca di coprire in interdizione.

O. Sow: 6

Copre tutta la fascia ed è sempre una spina nel fianco della difesa avversaria.





Akpa Akpro: 6-

Prima prova da centravanti dal primo minuto. Non parte male, anzi. Nella prima mezz'ora fa dannare la difesa avversaria grazie alla sua forza e alla sua tecnica. Sicuramente da rivedere nel ruolo di centravanti.





A. Sow: 6,5

Un gran gol, per il resto alti e bassi.

Pino: 5,5

La situazione sulla fascia destra con il suo ingresso non migliora,



Zacchera: 6

Coppola: 5

Carosso: 5

Mallahi: 5

Santoni: 5

Con Ronchi al posto di Rutigliano avremmo forse visto una squadra più solida e più coperta, ma mister Santoni predilige il gioco a trazione anteriore (non è la prima volta che schiera un 4-2-3-1). E' una Pro pazza, questa, che può stupire contro le corazzate e fare masticare amaro ai proprio tifso contro squadre di medio-bassa classifica. Prende o lasciare, è la Pro di Santoni. E comunque, col Lumezzane è andato tutto storto. Per esempio i cambi: invece di migliorare la situazione l'hanno peggiorata.