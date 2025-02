PFV: prova positiva nonostante la sconfitta

Campionato di serie B

Girone titolo regionale – 2^ giornata di andata

Sabato 22 febbraio 2025 - ore 20,30 – a Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Pallacanestro Torino 51-62

(Parziali: 16-22; 33-41; 41-53; 51-62)

Tabellino PFV: Bertelegni; Liberali 2; Ansu 10; Buffa 16; Acciarino 13; Deangelis 3; Stile; Sarrocco 6; Leone G., Chillini 1. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Sconfitta casalinga per la PFV, nella seconda giornata del girone per il titolo regionale e qualificazione agli spareggi per l’A2, battuta per 51-62 dalla incontrastata capolista Pallacanestro Torino, lanciatissima al turno successivo.

Le premesse della partita, in casa vercellese, non erano state buone: alla lungodegente Bouchefra, erano andate ad aggiungersi, con vari motivi di indisponibilità, Coralluzzo, Gentilini e Dockrill.

Per contro sono ricomparse in lista, dopo una lunghissima assenza da inizio stagione, Marta Sarrocco e Giulia Leone, grazie alle quali ed alla giovanissima Elisa Stile, è stato possibile compilare l’elenco di almeno 10 atlete da iscrivere a referto.

Nonostante le assenze, e forse maggiormente spronate proprio dalla necessità di supplire anche chi non c’era, le atlete scese in campo hanno dato vita ad un’ottima prestazione, se si tiene conto che la PFV era al cospetto della capoclassifica incontrastata e chiaramente lanciata verso un posto in A2, semprechè superi gli spareggi dopo il girone titolo.

La partita è stata a lungo in equilibrio, con le vercellesi sempre a ruota delle più quotate avversarie trascinate dalle solite Buffa, Acciarino e Ansu, alle quali si sono aggiunte le rediviva Sarrocco oltre a Deangelis, Liberali e Chillini.

Ma tutte le ragazze si sono battute al massimo delle loro possibilità, anche chi non ha segnato, ma ha dato una cospicua mano nella costruzione del gioco ed in difesa, come Bertelegni e Leone e, nei minuti in cui ha giocato, la giovanissima (2010) Stile.

Le torinesi si sono trovate quindi un po’ in difficoltà, non riuscendo a dilagare nel punteggio, come sono abituate a fare e, dopo il 16-22 del primo periodo, a metà gara (33-41) avevano ancora le avversarie con il fiato sul collo, cosa per loro non consueta.

Nella ripresa un mini allungo di Pallacanestro Torino (+4) portava lo score a 41-53 al 30’, e da qui la PFV non riusciva più a ridurre lo scarto, rimontando un solo punto nell’ultimo quarto.

Le vercellesi hanno tirato con un buon 65% da due controbilanciato da un pessimo 0% da tre, e qui forse sta buona parte della differenza, viste le sei triple di Torino, e 56% ai liberi.

Questi dati raccontano di una buona partita, soprattutto se si considera che di fronte c’era la prima della classe, che mancavano quattro giocatrici importanti per la squadra di casa e che due delle atlete in campo erano assenti dal parquet da circa sei mesi.

Tutto sommato, dunque, una prova positiva nonostante la sconfitta, a conferma che la PFV in questo girone per il titolo non è proprio una sorpresa o un imprevisto, come qualcuno, che forse non segue la squadra da vicino, ha ritenuto di scrivere. E’ una realtà.

Prossimo impegno – 3° giornata – in infrasettimanale venerdì 28 febbraio alle ore 21,00 a Rivoli, Paladonbosco, contro Auxilium ad Quintum, altra formazione ben strutturata e difficile da affrontare a casa sua, al di là della scomodità della giornata ed orario di gioco.