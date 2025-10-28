PFV, prestigiosa vittoria sul campo di Sozzago

Nella seconda giornata del campionato di serie C – girone A – la PFV ha fatto visita a Cerrus Basket in quel di Sozzago, cogliendo una prestigiosa vittoria per 59-35 su un campo notoriamente ostico e contro una squadra difficile da affrontare.

Le vercellesi sono partite con buona concentrazione ed hanno imposto da subito i propri ritmi alla gara, portandosi avanti 15-20 nel primo periodo.

Nel secondo quarto la squadra di Davide Simone ha assestato meglio la difesa ed ha reso difficile alla padrone di casa segnare con continuità, mentre da parte sua ha incrementato il proprio vantaggio con ottime percentuali di tiro in attacco chiudendo all’intervallo lungo avanti sul 38-25.

Sulla scorta di questo vantaggio la PFV affrontava in scioltezza il terzo periodo, continuando a difendere con molta efficacia, incrementando così il suo vantaggio sino al +20 del 30’.

Sarà forse perché entrambe le squadre hanno creduto che la partita fosse finita qui, ma l’ultimo periodo è stato sconcertante: 2 a 6 il parziale, con le padrone di casa che non ne azzeccavano più una mentre le ospiti non facevano molto di più, centrando solo una tripla con Acciarino ed un canestro ed un tiro libero con Liberali che chiudevano comunque vittoriosamente la partita, con grande merito.

Considerando gli ottimi primi tre quarti, dunque, la gara è stata molto positiva per la PFV opposta ad una compagine data tra le favorite e con fama – sul proprio campo – di grande agonismo quasi ai limiti del consentito.

Due punti preziosi, quindi, che issano la PFV al primo posto in classifica ed anche nell’ottica della “promozione” delle giovani della società nella formazione maggiore: in questa gara hanno esordito Giulia Turcas (2010) ed Elena Cavalli (2008) con Elisa Stile (2010) che però ha già diverse presenze al suo attivo.

Il prossimo impegno per le ragazze di Vercelli sarà ancora in trasferta, in quel di Ivrea, domenica 9.11.2025 alle ore 18.00, presso la palestra Gramsci in via Alberton 10, dopo la giornata di riposo della settimana prossima.

Cerrus Basket – Pallacanestro Femminile Vercelli 35-59

Parziali: (15-20; 25-38; 33-53: 35-59)

Tabellino: Acciarino 7; Ansu 15; Bertelegni 2; Buffa 14; Cavalli, Chillini 3; Deangelis 2; Liberali 3; Francese Ar.9; N’Guefack Lowe; Stile 4; Turcas.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congiunti