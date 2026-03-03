PFV, altra vittoria e spazio alle giovanissime

PFV

Serie C

Domenica 1 marzo, Palapiacco.

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Alessandria 64-42

Parziali: (23-10; 38-28, 56-30, 64-42)

Tabellino: Acciarino 8; Ansu 14; Chillini 5; Deangelis 7; Buffa 6, Bertelegni 10;

Francese El.,5; Francese Ar.8, N’Guefack Lowe, Cavalli, Ceragioli 1; Turcas. .

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C – girone A, la PFV vince in casa 64-42 contro Basket Femminile Alessandria, in una gara condotta saldamente in testa dall’inizio alla fine, con soltanto qualche tentativo di rimonta delle ospiti che hanno raggiunto il – 6 in tre occasioni, sempre però agevolmente tenute a distanza dalle vercellesi.

La PFV partiva bene (13-2 dopo poche battute) per poi concedere qualcosa alle avversarie con qualche amnesia difensiva ed anche un po’ per il non grande equilibrio dei quintetti in campo, il cui rendimento cambiava molto a seconda della presenza o meno di Ansu (7 su 8 al tiro e 13 rimbalzi).

Arrivate a -6 le alessandrine venivano però ricacciate indietro grazie ad una difesa più attenta e – a tratti – quasi asfissiante che produceva diverse palle recuperate e contropiedi messi a segno.

Il risultato era il +13 del primo quarto, confezionato in un amen.

Nel secondo periodo si ripeteva praticamente il primo: PFV avanti, rallentamento dovuto all’assestamento dopo i cambi in quintetto e nuovo allungo nel finale per il 38-28 di metà gara.

Nella ripresa la PFV, invece, partiva a razzo e con 5 punti in sequenza di Chillini, Ansu a realizzare su rimbalzo, Deangelis da fuori e da sotto e Bertelegni (4 su 4 al tiro e +11 di valutazione) in tutti i modi, praticamente risolveva il match, concedendo alle alessandrine solo 2 punti in attacco per il 56-30 di tre quarti gara. Una prova difensiva veramente valida.

Il cospicuo vantaggio acquisito consentiva a coach Simone di amministrare la gara nel quarto finale, concedendo molti minuti in campo alle giovanissime Cavalli, Ceragioli, Turcas e Francese Elisabetta, mantenendo quasi inalterato il distacco e portando a casa l’ennesima vittoria..

Un po’ meno di deconcentrazione al tiro da sotto (5 tentativi banalmente falliti 1 contro 0) avrebbe potuto far registrare un punteggio più vistoso, che forse avrebbe fotografato meglio l’andamento della partita, ma non è il caso di sottilizzare.

La prossima gara per la PFV sarà posticipata a venerdì 13 marzo alle ore 21.15 ad Avigliana contro Polisportiva Avigliana Basket, posto che la società ospitante ha chiesto lo spostamento a causa dell’indisponibilità del proprio impianto comunale nel giorno in calendario, costringendo la squadra vercellese a disputare due gare in tre giorni, essendo poi successivamente impegnata nell’ultimo turno in casa del girone di qualificazione il 15 marzo.