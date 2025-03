Maestri di sci non autorizzati, due denunce

I controlli sulle piste della Valsesia, svolti dai Carabinieri sciatori, nel comprensorio sciistico di Alagna, hanno permesso di identificare due persone, maestri di sci, che svolgevano l’attività al di fuori dell’area in cui sono autorizzati a operare, dal momento che mancava loro l’abilitazione a esercitare la professione in Piemonte. Pertanto sono stati denunciati all'autorità giudiziaria con l'accusa di esercizio abusivo della professione, avendo operato in violazione dell’articolo 348 del codice penale.