Alla scoperta del Monastero della Visitazione: mostra documentaria all'Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Vercelli sarà aperto nella giornata di domenica 15 dicembre dalle ore 11 alle ore 15 per offrire ai vercellesi la mostra documentaria dal titolo "Un Monastero da riscoprire: la Visitazione di Vercelli", allestita nel chiostro del convento di Santa Maria delle Grazie, sede dall’Archivio di Stato di Vercelli, in via Alessandro Manzoni 11.