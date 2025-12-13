Riapre la Galleria dei Benefattori

Nel cartellone delle iniziative di Natale trova spazio un appuntamento culturale aperto alla città: domenica 14 e domenica 21 dicembre la Galleria dei Benefattori, realizzata al primo piano del Salone Dugentesco, propone visite gratuite da Laura Berardi che, insieme a Cinzia Lacchia, ha curato la ricostruzione delle biografie di alcuni dei benefattori dell'Antico Ospedale di Vercelli, i cui ritratti, realizzati per la quadreria oggi di proprietà Asl, sono stati restaurati ed esposti nello spazio di via Galileo Ferraris.

L’iniziativa offre ai partecipanti un percorso alla scoperta della storia e dei protagonisti che hanno contribuito alla crescita della comunità, finanziando posti letto e destinado lasciti alla sanità vercellese. Gli orari di ingresso alle visite guidate, in entrambe le domeniche, sono: 14,30 – 15,15; 15,15 – 16; 16 – 16,45; 16,45 – 17,30; 17,30 – 18,15. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti e rappresenta un’opportunità per scoprire un patrimonio cittadino.

«La valorizzazione culturale è parte del rinascimento cittadino, un impegno che passa anche attraverso aperture straordinarie e momenti di condivisione del patrimonio locale», sottolinea il sindaco Roberto Scheda.

