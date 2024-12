Caritas Cantando, concerto di solidarietà per i bisognosi

La magia della musica e il valore umano della solidarietà si incontrano nel concerto Caritas Cantando, organizzato dalla Caritas Eusebiana. La serata, coordinata da Roberto Mattea, vedrà protagonisti il coro valdostano Nouvelle Harmonie e la soprano vercellese di fama internazionale Fernanda Costa, regalando al pubblico un’esperienza di grande intensità artistica.

Un incontro di voci, musica ed emozioni, immersi nella magia del Natale. Nouvelle Harmonie a la voce di Fernanda Costa, ci guideranno in un viaggio musicale capace di parlare direttamente al cuore. Sarà una serata speciale, un'occasione per riscoprire il vero spirito natalizio attraverso armonie che scaldano l’anima e un’atmosfera che invita alla riflessione e alla gioia condivisa. Un momento da vivere insieme, prezioso per riscoprire quanto la musica sappia suscitare emozioni profonde, accompagnandoci a riflettere sul senso della condivisione e della serenità natalizia.

Come spiega Carlo Greco, direttore di Caritas Eusebiana, questa iniziativa vuole essere una “Festa di Natale”, il concerto sarà infatti preceduto, alle ore 20, da un momento di preghiera con l’Arcivescovo Mons. Marco Arnolfo e a seguire da un piacevole momento conviviale con un brindisi augurale, panettone e pandoro, per celebrare insieme il Natale con spirito di condivisione e speranza.

«Questo concerto vuole anche essere un’occasione per raccogliere fondi che possano rispondere alle tante emergenze del nostro territorio. Parliamo di bisogni concreti, come l’acquisto di medicine per gli anziani, il sostegno alimentare, il rafforzamento dei dormitori e l’aiuto alle famiglie in difficoltà. Ogni contributo servirà a implementare e ampliare gli interventi che la nostra Caritas Eusebiana già svolge quotidianamente, offrendo un supporto fondamentale a chi ne ha più bisogno», aggiunge.

La serata, è parte dei festeggiamenti per i 50 anni di Caritas Eusebiana, un anniversario che testimonia mezzo secolo di impegno costante al fianco dei più fragili.

Questa sarà la seconda esperienza di un evento musicale organizzato dalla Caritas nel periodo natalizio, val la pena infatti ricordare il grande successo ottenuto due anni fa nella cornice della chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il concerto, a ingresso libero, verrà eseguito nel salone San Carlo, occasione per i partecipanti di godere della bellezza dei suoi affreschi, un invito aperto a tutta la comunità a lasciarsi avvolgere dalla musica, per vivere una serata di festa all’insegna delle emozioni e della generosità. Il momento è anche un’occasione per riflettere sull’importanza del dono, soprattutto in un periodo come il Natale, momento ideale per ricordarci che il dono non è solo materiale, ma un atto di solidarietà e amore concreto verso il prossimo.