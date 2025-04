"A night at the Opera", al Civico i brani sinfonici più amati e famosi

Sono disponibili in prevendita alla Società del Quartetto (lun-ven ore 16,30 - 18) i biglietti per la serata “A Night at the Opera”, in programma giovedì 3 aprile, al Teatro Civico di Vercelli, ore 21, con l’Ensemble lirico strumentale La Scala di Seta. Nell’anno in cui il 75° Concorso Internazionale di Musica Viotti sarà dedicato al Canto lirico, l’evento musicale “A night at the Opera” porta sul palco del Teatro vercellese un compendio delle più celebri arie e brani sinfonici che hanno fatto del teatro lirico il fiore all’occhiello della creatività musicale italiana. I cantanti e gli strumentisti de La Scala di Seta saranno interpreti di Arie, duetti, terzetti, quartetti, tratti da opere di Rossini, Verdi, Puccini, Bizet con capolavori immortali come “Largo al factotum” dal Barbiere di Siviglia, “Sì, mi chiamano Mimì” dalla Bohème, “Nessun dorma” da Turandot, Habanera da Carmen, “La donna è mobile” da Rigoletto, “Sempre libera” da Traviata.

L'appuntamento, organizzato con l'Associazione Angelo Gilardino, ha come protagonisti Alberto Bocchino e Antonello Ghidoni (chitarre), Pierantonio Cazzulani, al violino, Gianni Biocotino, al flauto, Nicola Zuccalà (clarinetto), e Claudio Merlo (violoncello), Sara Gervasio (soprano), Elena Serra (mezzo soprano), Danilo Formaggia (tenore) e Carlo Morini (baritono); direttore, Antonello Ghidoni.

Biglietti da 5 a 15 euro.