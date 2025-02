La Freedom M.A.D. spopola in Lombardia

Anche questa volta Freedom M.A.D. fa parlare di se in Lombardia durante la competizione “Connessioni Lecco” del 22 Febbraio 2025 nella città di Lecco.

I Booya New Generation Crew hanno conquistato il gradino più alto del podio con un distacco di una trentina di punti dal secondo classificato. Un risultato senza precedenti.

Non c’è dubbio che ormai a ogni competizione si facciano riconoscere per la loro tecnica, per la loro energia ed espressività; qualità che si sommano alla giovanissima età dei componenti che conquistano sempre giudici e pubblico.

Il nome di questa Crew sta iniziando a essere sulla bocca di molti coreografi in giro per l’Italia che, a ogni concorso, sperano di non avere contro ai propri gruppi questi 5 nanetti, i quali con estrema umiltà e in silenzio conquistano i loro trofei e borse di studio.

Ma ora dovranno iniziare a temere un altro nome, quello del giovanissimo Andrea Avarello, uno dei 5 talenti della Crew, che per la prima volta ha gareggiato anche da solo nella categoria Modern Baby e ha conquistato i cuori e i complimenti di pubblico, rivali e giudici che hanno voluto premiarlo col maggior numero di borse di studio di tutto il concorso per sia per Milano e che per Roma al 100% e, ovviamente, il PRIMO POSTO, anch’esso con più di 20 punti di distacco dal secondo, con una coreografia preparata in sole 3 lezioni da un ora.

La loro Insegnate e Coreografa Deborah Clemente è molto fiera dei suoi piccoli ragazzi ed è certa del grande potenziale che questi bambini hanno, per questo cerca sempre di spingerli oltre alla loro zona comfort mettendoli sempre alla prova con se stessi restando però sempre al loro fianco.

I prossimi appuntamenti saranno tanti e molti a marzo, con weekend sempre in trasferta, non solo con i protagonisti di questo evento ma con diversi componenti del centro studi danza professionale Freedom M.A.D. che, oltre affrontare gare di alto livello, sta preparando lo spettacolo di fine anno dal titolo in anteprima assoluta “WICKED”. Per altri spoiler bisognerà seguire la scuola sui social e scoprire così chi saranno le protagoniste di questo spettacolo che avrà luogo al teatro civico sabato 14 giugno 2025.

“Fermarsi o adagiarsi non è mai stata un’opzione” afferma la Clemente, che con estrema sicurezza dice: “la mia scuola è nata con l’obbiettivo di scovare e far crescere il talento dei ragazzi, indirizzandoli con le giuste basi, ottime tecniche, buona preparazione fisica e mentalità adeguata per raggiungere i loro obbiettivi nel mondo della danza, dove solo i più forti e tenaci ce la fanno e i miei ragazzi sono tra i più forti che Vercelli può vantare di avere.

Non credo di peccare di presunzione in questo, perché i fatti parlano da se e questo vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.”

Con queste parole decise, Deborah é consapevole di aver portato a casa nuovamente altri successi, facendo avvicinare ancora un po’ i suoi ballerini verso i loro grandi sogni.