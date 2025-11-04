Stagione di Prosa, salta l'appuntamento con Bergonzoni

Lo spettacolo "Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)", in programma martedì 4 novembre alle ore 21 al teatro Civico di Vercelli, è stato annullato.
Lo comunica la Fondazione Piemonte dal Vivo, spiegando: «Per motivi di salute dell’interprete Alessandro Bergonzoni lo spettacolo è annullato. La Fondazione, insieme alla produzione dello spettacolo, comunicherà appena possibile tutte le informazioni utili al pubblico. Ci scusiamo con il pubblico per il disagio e ringraziamo per la comprensione».