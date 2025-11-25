Gruppo Marazzato, arriva in streaming la canzone dei 70 anni

Nel 2022, il Gruppo Marazzato ha celebrato i 70 anni di storia dell’azienda fondata come impresa di trasporti da Lucillo Marazzato e sviluppata dal figlio Carlo e dai nipoti Alberto, Luca e Davide fino a diventare un colosso nel campo dei servizi ambientali. Quello che in pochi sanno è che alla ricorrenza è stata dedicata anche una canzone nata letteralmente “in casa”, o per meglio dire, in azienda.

Il brano è stato rilasciato il 21 novembre su Spotify, YouTube e sulle altre piattaforme che offrono musica e video in streaming: si intitola “La Strada” ed è stato scritto ed eseguito da Emanuele Cavallari, in arte “Kava con la K”, Responsabile del personale del Gruppo Marazzato con la passione per la musica, con l’accompagnamento al basso di Riccardo Manachino, oggi Curatore della Collezione di mezzi storici custodita dalla Fondazione Marazzato e anche lui musicista.

Questa traccia, che dura complessivamente 3’47”, è un poetico omaggio al percorso compiuto dell’azienda vercellese, richiamata in modo nemmeno troppo metaforico tramite l’allegoria del viaggio e con un breve cenno alla mission di “salvare il mondo e proteggere l’ambiente”.

In allegato la cover e due immagini dell'esecuzione del brano in occasione della festa per i 70 anni dell'azienda.