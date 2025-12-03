Musica in ospedale: concerti per pianoforte nell'atrio del Sant'Andrea

Un pianoforte in ospedale. Dal 15 al 24 dicembre, pazienti, visitatori e dipendenti sentiranno le note di uno strumento nell’atrio dell’ospedale. L’obiettivo è avvicinare la musica alla comunità, superando i confini del palcoscenico e portandola in un luogo di cura, rendendo l’ospedale una realtà accogliente aperta alla collettività.

Così nasce WINGS- Musica per Volare in ospedale a Natale, voluta direttore generale di Asl Vercelli Marco Ricci, che in collaborazione con l’Associazione Camerata Ducale ha organizzato l’evento durante il quale il pianista Davide Cava suonerà brani classici di Mozart e Chopin, arrivando anche a compositori contemporanei come Morricone, Hans Zimmer, Ludovico Einaudi i Queen e i Coldplay. Musica classica, colonne sonore di film e musica leggera per portare un sorriso, un momento di pace, un frammento di luce anche nei luoghi di cura, facendo della musica un gesto di vicinanza, conforto e umanità, per cambiare la percezione negativa che alcuni hanno dei luoghi ospedalieri. Una grande esperienza quella di Wings, attiva da anni nelle Rsa e nei centri Alzheimer. I concerti si svolgeranno per dieci giorni, presso l’atrio dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, ogni mattina dalle 9 alle 12, a partire da lunedì 15.

«Sono convinto che portare la musica in ospedale –dice Ricci – sia un grande valore. Le note contribuiranno a generare momenti di sollievo e umanità soprattutto nelle persone più fragili, ma anche in tutti coloro che si recheranno negli ambulatori o visiteranno i familiari ricoverati. Un ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato, dalla Camerata Ducale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli».

Cristina Canziani, direttore artistico e presidente della Camerata Ducale, che da oltre trent’anni organizza anche il Viotti Festival, aggiunge: «Sono lieta di questa nuova iniziativa che porta la musica all’interno del nostro ospedale. La forza della musica, la sua capacità di creare connessioni autentiche e la profondità espressiva che la caratterizza, rappresentano un patrimonio radicato nella nostra storia, diventando a volte un linguaggio capace di parlare dove le parole non bastano. Esprimo la più sincera gratitudine al Direttore generale per aver sostento il nostro progetto e un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio».

Tra le melodie della violinista Francesca Ripoldi, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, martedì in ospedale, sono intervenuti oltre a Ricci, Canziani e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli Aldo Casalini. «Sosteniamo questo progetto –ha detto l’avvocato Casalini- segno concreto di umanizzazione di una realtà indispensabile come l’ospedale, che non è un luogo di dolore, ma di speranza».

Al pianoforte, il musicista Davide Cava. Conseguito il diploma al Conservatorio Verdi di Torino, è stato ammesso con borsa di studio alla Southern Methodist University di Dallas (USA), dove ha studiato per cinque anni sotto la guida del grande concertista Joaquín Achúcarro. Medaglia d’argento al Concorso Pianistico Internazionale Città di Panama, nel 2023 è risultato vincitore dell’Arkady Fomin Fund di Chicago. Dal 2024 collabora con Fever per la serie Candlelight. Nel 2025 è stato selezionato fra oltre 300 pianisti per partecipare alla finale del celebre Concorso internazionale Iturbi di Valencia.