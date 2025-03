Dal teatro al video: serata con i "Farin-a dal Nos Sac"

A distanza di alcuni mesi dalla serata al Teatro Civico di Vercelli per la presentazione del loro nuovo lavoro discografico dal titolo “La me generasion”, i Farin-a dal Nos Sac tornano, questa volta in video.

Giovedì 13 marzo, con inizio alle ore 21, alla Ca’ dal Mariu Bel – Cascina Rantiva, sede del Comitato Vecchia Porta Casale in corso Papa Giovanni Paolo II, verrà proiettato il video della serata svoltasi al Teatro Civico in autunno.

Sarà l’occasione per rivedere il gruppo folk vercellese, ma soprattutto per riascoltare, per chi fosse presente al Civico, le canzoni che compongono il lavoro discografico. Per chi non avesse assistito allo spettacolo, l’occasione per conoscere un altro pezzo di storia del folk vercellese. Il video è stato curato da Paolo Ignetti. Al termine della proiezione, i cuochi del Comitato offriranno a tutti i presenti la celebre panissa vercellese. L’ingresso alla serata è libero.