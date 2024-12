Morta nell'incendio dell'alloggio

Una donna è morta, nelle case Atc di viale Torricelli, in seguito a un incendio che ha interessato un alloggio al civico 3.

Le notizie sul dramma sono ancora frammentarie. Sul posto i Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. La viabilità nel tratto tra viale Torricelli e Largo Chatillon è stata temporaneamente deviata dal personale della Polizia di Stato per consentire i soccorsi. La vittima avrebbe una sessantina d'anni.

Notizia in aggiornamento