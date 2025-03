Stroppiana, finisce con la moto in un canale: è in codice rosso

Grave incidente, all'interno dell'abitato di Stroppiana, dove un uomo di 80 anni è finito con moto dentro a uno dei canali che attraversano l'abitato.

L'incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto in via Roma, nel pomeriggio di venerdì 28 marzo: sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. L'anziano è stato recuperato e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Il personale dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza della zona e i rilievi dei caso.

(notizia in aggiornamento)