Minaccia di morte la ex compagna: in cella un 46enne

Era perseguitata dall'ex compagno che, dopo due anni di una tormentata relazione interrotta poco prima aveva continuato a telefonarle, minacciandola di morte.

Alla fine lei non ce l'ha fatta più e lo scorso 30 novembre, in serata, ha telefonato alla Centrale operativa della Questura raccontando, terrorizzata, riferiva di avere ricevuto minacce di morte da parte del proprio ex compagno.

Tempestivamente raggiunta sul luogo di lavoro, rassicurata e accompagnata in Questura, la donna ha raccontato di reiterate violenze fisiche, minacce e pedinamenti, subiti nel corso della relazione, durata all’incirca due anni, che l’avevano indotta, un mese prima, a interrompere il rapporto.

Quella sera l’ex compagno aveva iniziato a inviarle messaggi vocali, contenenti minacce e intimazioni a dirgli dove fosse.

L’uomo ha continuato a telefonare con insistenza alla donna anche in presenza dei poliziotti e, in una delle telefonate, ascoltata in diretta, le ha ancora chiesto dove si trovasse, affermando, senza mezzi termini, di volerla raggiungere per ucciderla, asserendo anche di essere in procinto di sfondare la porta di casa della vittima.

Il personale delle Volanti della Questura si è subito attivato per rintracciare l’uomo, un 46enne pluripregiudicato, anche per gravi reati di associazione di tipo mafioso, e attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, trovandolo nella propria abitazione in stato di forte alterazione alcolica, con indosso il giubbotto e con un coltello in tasca, pronto a uscire di casa.

L'uomo è stato tratto in arresto e, in ragione delle gravi accuse, associato al carcere di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.