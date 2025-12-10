Fuori strada con l'auto: due persone coinvolte

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere le due persone coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle 12 di martedì sulla provinciale 9, in località Bocciolaro, Comune di Cravagliana.

Gravissimi i danni alla vettura, uscita di strada in modo autonomo, subito dopo una curva. Soccorsi dal personale dei Vigili del Fuoco, i due occupanti sono poi stati affidati a e ai mezzi sanitari provenienti di Varallo e Grignasco, mentre i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e dell'area in cui è avvenuto l'incidente.

I Carabinieri di Varallo sono al lavoro per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.