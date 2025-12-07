Soccorso in casa a una persona anziana

Intervento di soccorso a una donna caduta in casa e impossibiitata a muoversi, nel pomeriggio di sabato, E' avvenuto intorno alle 17,30 quando la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale insieme a quella con l'autoscala di Vercelli è intervenuta in via Chivasso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto con l' usilio dell' autoscala a creare l'accesso tramite una finestra al quarto piano perché una signora anziana sola era a terra e impossibilitata a muoversi: entrati nell' abitazione insieme ai sanitari della Croce blu hanno prestato i primi soccorsi alla malcapitata, poi affidata alle cure del personale medico.