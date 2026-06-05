"Hai preso una multa": il nuovo Sms truffa che gira a Vercelli

Attenzione al nuovo tentativo di truffa realizzato attraverso sms fraudolenti che utilizzato impropriamente il nome della Polizia locale per comunicare presunte sanzioni. A lanciare l'allarme è il Comune, dopo aver ricevuto ripetute segnalazioni.

Nei messaggi viene richiesto di cliccare su un link per prendere visione o procedere al pagamento di una presunta multa. Si tratta di un tentativo di truffa. La Polizia locale, infatti, non utilizza tali modalità per notificare verbali o richiedere pagamenti attraverso link inviati tramite SMS. Nelle comunicazioni ufficiali, poi, è sempre presente sia il numero di targa del veicolo sia l’infrazione commesso.

«Invitiamo i cittadini a non aprire il collegamento presente nei messaggi, a non inserire dati personali, bancari o di pagamento e a cancellare immediatamente la comunicazione ricevuta», si legge in una nota del Comune, in cui si raccomanda la massima prudenza.