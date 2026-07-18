Scontro tra moto, due centauri in codice rosso

Due centauri, di 45 e 47 anni, sono rimasti gravemente feriti, nel primo pomeriggio di sabato, nello scontro tra due moto avvenuto sulla provinciale 11, in prossimità della circonvallazione di Cigliano.

Cause e dinamica dello scontro sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i soccorsi insieme al personale del 118.

Uno dei due uomini coinvolti è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. L'altro motociclista è stato trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.