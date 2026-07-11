Aggredisce i Carabinieri dopo aver dato in escandescenze vicino alla parrocchia

Il 9 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Robbio Lomellina hanno arrestato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta direttamente alla Stazione dal locale Parroco, il quale ha riferito la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione, che cercava insistentemente di farsi aprire per poter accedere all’interno del luogo di culto. I carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno individuato il soggetto, già noto agli operanti.

Alla vista della pattuglia, l’uomo è andato in escandescenza, aggredendo e spintonando i militari e opponendo una forte resistenza prima di essere definitivamente immobilizzato. Entrambi i militari hanno riportato lesioni, refertate presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli, e giudicate guaribili in gg di prognosi 5.

L’arrestato, invece, visitato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, è rimasto illeso. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Vigevano in attesa di direttissima prevista per la mattinata odierna.