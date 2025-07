Riaperto il primo tratto di viale Duca D'Aosta

E' stato riaperto al traffico veicolare il primo tratto di viale Duca D’Aosta, grazie al completamento anticipato, rispetto al cronoprogramma, dei lavori tra via Combattenti e la rotonda di piazza Cavour.

«Le opere sono state eseguite con professionalità e rapidità – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio – e nonostante la corposità dell’intervento, i tempi sono stati decisamente contenuti. I lavori eseguiti hanno riguardato il rifacimento totale del fondo stradale in sabbia e cemento, su cui è stato posato un primo strato di asfalto Binder dello spessore di 10 cm, la base su cui verrà poi posato il tappetino definitivo che uniformerà tutta la via. Contestualmente – spiega ancora il primo cittadino – è stata rifatta ex novo la raccolta delle acque piovane, con l’eliminazione delle caditoie sulla carreggiata, sostituite da comode bocche di lupo laterali, e sono stati ricostruiti i marciapiedi in porfido su base di cemento armato, completati con la posa di nuovi cordoli».

Il cantiere si è ora trasferito nella parte superiore del viale: «Il meteo favorevole consente uno svolgimento spedito dei lavori – conclude il sindaco – quindi contiamo di rispettare il calendario previsto, per arrivare al completamento delle opere per l’inizio del nuovo anno scolastico».