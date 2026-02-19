L'affetto dei concittadini per l'ex assessore Nunziata: «Resto consigliere, lavorerò per tornare»

Non un addio ma un arrivederci. E, sui social, l'affetto e la solidarietà di tanti concittadini. Continua a far rumore, a Borgosesia, la revoca delle deleghe a Francesco Nunziata, già assessore ai Servizi sociali del Comune di Borgosesia e dell'Unione Montana. Un "botto" che, di fatto, ha aperto la campagna elettorale verso il rinnovo del Consiglio comunale. In una nota diffusa sui social, il sindaco Fabrizio Bonaccio ha spiegato di essere arrivato alla decisione di revocare le deleghe dopo il rifiuto, da parte di Nunziata, di firmare un impegno a proseguire nella stessa squadra il percorso avviato negli ultimi quattro anni.

La revoca delle deleghe non impedirà a Nunziata, che non ha mai rinnegato il legame con l'ex parlamentare Paolo Tiramani, di terminare il mandato come consigliere comunale. Borgosesia andrà alle elezioni nel 2027 e aprire la campagna elettorale con quasi un anno di anticipo potrebbe anche rivelarsi un percorso più insidioso del previsto per il sindaco Bonaccio. Anche perché a Nunziata, in questi giorni, è arrivata la solidarietà, anche social, da parte di molti cittadini, con l'invito ad andare avanti nell'esperienza amministrativa.

«La vostra vicinanza mi conferma che quasi nove anni dedicati con passione e impegno alla collettività non sono caduti nel nulla - scrive Nunziata -. La riconoscenza che mi è stata tributata mi ha confortato e, pur nel dispiacere per questo indicibile epilogo, mi ha dato lo stimolo a lavorare per poter tornare, in futuro, a operare istituzionalmente per la comunità di cui faccio parte». E, promettendo ai cittadini incontrati incontrati in questi anni di continuare a occuparsi dei loro problemi, l'ex assessore assicura che continuerà «a operare con coerenza e onestà».