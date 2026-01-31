Ignari cittadini potrebbero subire danni da trattamenti con glifosato

Abbiamo analizzato con attenzione la risposta dell’Amministrazione comunale all’interrogazione presentata dai gruppi consiliari di minoranza, con la quale si chiedevano aggiornamenti e dettagli tecnici sull’utilizzo del glifosato per la cura del verde in città.

Per quanto riguarda i tempi di rientro nelle aree trattate, il Comune afferma che, come da etichetta, sia sufficiente attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Facciamo notare che la maggior parte dei formulati a base di glifosato, esclusi quelli selezionati dal Comune, hanno un periodo di rientro di 48 ore. Oltre al fatto che, solitamente, nelle aree trattate vi entrano persone preparate e consapevoli dei potenziali rischi. Gli ignari cittadini non hanno alcuna istruzione in merito e potrebbero subire danni a carico della loro salute per comportamenti causati dall’inconsapevolezza.

Rispetto agli animali domestici, il Comune ritiene che non vi sia pericolosità. Tuttavia, l'etichetta dei formulati a base di glifosato reca una frase, nella quale si specifica di evitare il rientro del bestiame in campo per almeno 24 ore dopo il trattamento e di non permettere il pascolo delle erbe infestanti trattate, anche quando sono appassite. Il che, per logica, evidenzia una pericolosità anche per gli animali domestici.

Rispetto al risparmio economico ottenibile, il Comune di Vercelli ammette di non essere in grado di fornire risposte sicure. Anche perché, aggiungiamo noi, non possono esprimersi sull'efficacia di un prodotto che non dà la risoluzione al problema del controllo delle malerbe, ma solo un palliativo.

Ricordiamo infine che, proprio mentre il Comune di Vercelli si è accanito ad utilizzare il glifosato, a maggio 2025 l'Argentina, tra i paesi che utilizza delle quantità ingenti di questa molecola e ne abbia sostenuto da sempre l’innocuità, ha limitato fortemente l’utilizzo a seguito di una sentenza della Corte Suprema della provincia di Santa Fe.

L’unico aspetto parzialmente positivo della risposta è il fatto che ancora non sono avvenuti trattamenti in città, ad eccezione del cimitero. Leggendo tra le righe, si può notare inoltre che l’Amministrazione sia passata dallo spingere fortemente l’uso di questo prodotto, a limitarsi ad affermare di non volerlo escludere. Auspichiamo di leggere in questi elementi l’inizio di un possibile ripensamento.

Per tutti i motivi sopra esposti, abbiamo chiesto formalmente un incontro col Sindaco di Vercelli, per ottenere, di persona, tutte le delucidazioni sui prossimi passaggi che riguarderanno la cura del verde in città.

I componenti del Coordinamento No Glifosato Vercelli:

Alleanza Verdi e Sinistra Vercelli; Azione Vercelli; Cani Sciolti – Gruppo Antispecista; CGIL Vercelli Valsesia; Europa Verde - Verdi Vercelli; Giovani Democratici Vercelli; Greenpeace Vercelli; Italia Nostra; Italia Viva Vercelli; ISDE Vercelli; Lista Civica Bagnasco Sindaco; Movimento 5 Stelle Provincia di Vercelli; Partito Democratico Vercelli e Valsesia; +Europa Vercelli; Parte in Causa – Antispecismo Radicale; Sinistra Italiana Vercelli; Slow Food Vercelli; Stati Uniti d’Europa per Vercelli



