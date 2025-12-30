Si dimettono sei consiglieri su dieci: a Lamporo arriva il commissario

Arriva il commissario prefettizio a Lamporo. A pochi mesi dalla conclusione del mandato amministrativo, sei consiglieri su dieci hanno rassegnato le proprie dimissioni, causando lo scioglimento del Consiglio comunale, fino al primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Lamporo, in ogni caso, sarebbe andato al voto nel 2026, dal momento che le consultazioni elettorali per l'elezione del sindaco si erano svolte il 3 e 4 ottobre 2021 ma l'esperienza amministrativa del primo cittadino Claudio Preti si conclude in modo inatteso.

In attesa della conclusione della procedura di scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, il Prefetto di Vercelli, al fine di assicurare la continuità dei servizi, ha disposto la sospensione del Consiglio stesso, nominando Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente Lucia Castelluccio, funzionario economico finanziario.