Ex cinema Astra: «Servono risposte certe sui tempi di chiusura del cantiere»

Il cantiere è fermo da tempo e il Comune è ormai deciso a revocare l'incarico alla ditta che, finora, ha lavorato al recupero dell’ex cinema Astra. Lo ha detto più volte, senza mezzi termini, lo stesso sindaco Roberto Scheda precisando che i tempi della pubblica amministrazione, però, non sono quelli del privato cittadino. E proprio dei tempi del cantiere si parlerà, in uno dei prossimi Consigli comunali, discutendo un'interrogazione presentata dal Partito Democratico e dalla lista civica Bagnasco Sindaco.

Nel documento Alberto Fragapane, Marco Mancuso, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso e Cecilia Nonne chiedono quale sia lo stato di avanzamento reale, certificato e aggiornato, dei lavori l’ex Cinema Astra; per quali ragioni, nonostante le ripetute dichiarazioni alla stampa che indicano un avanzamento pari all’80% già dal mese di maggio 2025, l’immobile non risulti ancora completato né fruibile; quali lavorazioni risultino tuttora da ultimare e se vi siano criticità tecniche, amministrative o finanziarie che hanno determinato il protrarsi del cantiere; se esista un cronoprogramma aggiornato dei lavori e quale sia la data prevista per la conclusione definitiva e l’apertura alla cittadinanza; se e in che modo l’Amministrazione intenda destinare gli spazi dell’ex Cinema Astra anche a supporto delle associazioni cittadine, contribuendo a rispondere alla conclamata carenza di spazi pubblici.

«L'ex Astra - scrivono - costituisce uno degli immobili storici più rilevanti del patrimonio pubblico cittadino, destinato a diventare un polo culturale e polifunzionale a servizio della città e il recupero è stato presentato fin dall’inizio come un intervento strategico, capace di restituire spazi per spettacoli, cultura, eventi e potenzialmente anche per il mondo associativo. A oggi, nonostante l’asserito avanzamento all’80% comunicato ormai da mesi, l’ex Cinema Astra risulta ancora chiuso, non fruibile e di fatto inutilizzato e la persistenza di un cantiere formalmente “quasi concluso” ma sostanzialmente fermo o incompleto alimenta perplessità e interrogativi, sia tra i cittadini sia tra le associazioni culturali e sociali che attendono nuovi spazi».



