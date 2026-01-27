Referendum Costituzionale, nasce il Comitato del No

Nasce il Comiato Civico per il No alla Riforma Meloni-Nordio: a presiederlo Sergio Bagnasco, componente del Direttivo Nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, coadiuvato da Cesare Daneo, presidente provinciale delle Acli, Giacomo Ferrari, presidente della sezione Anpi di Vercelli e Valter Bossoni, segretario provinciale della Camera del Lavoro. «Il Comitato - si legge in una nota - ha valenza provinciale e possono aderite tutti i cittadini che vogliono difendere la Costituzione, preservare la democrazia e garantire che la giustizia continui ad essere amministrata nel nome del popolo e non nel nome del Potere come prima della nascita della Repubblica».

Il Comitato intende promuovere incontri con i cittadini nei diversi comuni «per illustrare le motivazioni che rendono indispensabile esprimere un No convinto a tutela della effettiva autonomia e indipendenza della Magistratura dal potere politico, e confronti con i sostenitori del Si».

Per aderire al Comitato è sufficiente inviare al 335 369391 i propri dati anagrafici, unitamente al numero telefonico e indirizzo e-mail per essere inseriti nella chat di gruppo ed essere informati sulle iniziative del Comitato. È disponibile anche una nostra pagina facebook: Comitato civico per il No alla riforma Meloni-Nordio che, in collegamento con siti nazionali, fornirà ogni aggiornamento in merito alle problematiche del Referendum. Mercoledì 28 gennaio alle ore 10 nel salone della Cgil di Vercelli in Via Stara 2 la presentazione delle attività in vista del Referendum.