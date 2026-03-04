Consiglio regionale, Riva Vercellotti (FdI) presidente del Comitato per la qualità della normazione

Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha assunto la presidenza del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Un organismo tecnico-politico fondamentale per monitorare l'impatto delle leggi regionali sul territorio e verificarne l'efficienza.

"Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità - ha dichiarato Riva Vercellotti. - In una fase storica in cui cittadini e imprese chiedono risposte rapide, il nostro compito non è solo produrre nuove leggi, ma assicurarci che quelle esistenti funzionino davvero e non si trasformino in un’inutile zavorra burocratica. Ogni euro speso e ogni norma approvata devono produrre benefici tangibili e misurabili per i piemontesi."

L'attività del Comitato si concentrerà su tre assi:

•⁠ ⁠Analisi dell'impatto: valutare ex-post se le leggi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

•⁠ ⁠Semplificazione: individuare i testi normativi obsoleti o contraddittori per procedere a una "pulizia" legislativa.

•⁠ ⁠Trasparenza: rendere conto ai cittadini dell'efficacia delle politiche pubbliche regionali.

"Questo Comitato deve poter essere un vero e proprio laboratorio del buon governo - conclude il capogruppo di FdI. - Vogliamo leggi scritte meglio, più semplici da applicare e capaci di rispondere alle sfide del Piemonte. Non ci serve la quantità normativa, ma la qualità legislativa: meno burocrazia significa più libertà e più sviluppo per il nostro sistema economico."