Vercelli accoglie la Torch run, il programma della giornata

E' il giorno del passaggio della torch run da Vercelli. Martedì 4 marzo arriva la Fiamma della Speranza, il simbolo dei Giochi Mondiali di Special Olympics, l’associazione che organizza allenamenti ed eventi per le persone con disabilità intellettiva. Il viaggio è iniziato il 25 febbraio con l’accensione, da parte delle vestali, ad Atene, mentre la sua destinazione finale è Torino, Sestriere, Pragelato e Bardonecchia per l’inizio dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno dall’8 al 15 marzo.

I Giochi coinvolgeranno circa 1500 atleti, provenienti da 102 delegazioni, che gareggeranno in otto discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio, danza sportiva, corsa con le racchette da neve e floorball (una versione indoor dell’hockey senza pattini).

Il passaggio della torcia a Vercelli «Sarà un appuntamento che coinvolgerà la nostra città trasmettendo i fondamentali valori dell’inclusione» dice il vice sindaco con delega allo Sport, Domenico Sabatino. Alle 15,30, all’incrocio fra corso Italia e corso Matteotti, ci sarà la partenza del gruppo di 50 runner composto da 25 atleti di Special Olympics delle società Rosa Blu e Passeportout e altrettanti accompagnatori rappresentanti la comunità vercellese. Alle 16 il via della torcia con otto campioni di Special Olympics accompagnati da 80 agenti/atleti delle forze dell’Ordine provenienti da tutto il mondo.

Il percorso: i corridori passeranno lungo il viale di corso Italia fino a via Gifflenga, utilizzeranno la carreggiata per giungere lungo il marciapiede che costeggia parco Kennedy. Una volta giunti in piazza Roma svolteranno in via Galileo Ferraris, costeggeranno la basilica di Sant’Andrea e raggiungeranno piazza Cavour. Qui avverrà la cerimonia ufficiale alla presenza anche delle autorità. Minimi dunque i disagi al traffico veicolare: gli incroci delle strade interessate saranno chiusi unicamente durante il passaggio degli atleti. In via Galileo Ferraris sarà istituito il divieto di sosta dalle 14 alle 17.

«Aspettiamo tutti i vercellesi lungo il percorso ed in piazza Cavour per l’arrivo della Fiamma Olimpica - interviene Milly Cometti, direttore provinciale di Special Olympics Italia -. È con grande emozione che accoglieremo, insieme agli alunni delle scuole, alle società sportive ed alle associazioni del territorio, runner provenienti da tutto il mondo. Sarà l’occasione per vivere il vero senso dell’inclusività».