Tesseramento Anpi, domani in Piazza Cavour

La Sezione ANPI di Vercelli “Anna Marengo”, in occasione delle Giornate di Tesseramento 2026, organizza un banchetto informativo e di iscrizione aperto a tutti.
Sabato 28 febbraio 2026
Dalle ore 10:00 alle 13:00
In Piazza Cavour – Vercelli
Vieni a conoscere l’Associazione, a scoprire i valori della Resistenza, a incontrare chi ne porta avanti la memoria, a dialogare con i giovani e i soci che difendono la Costituzione e la democrazia oggi.
Puoi iscriverti come Socio o Socia, o richiedere la tessera di Amico/Amica dell’ANPI — anche se non hai ancora compiuto 18 anni.
Ti aspettiamo con:
• Informazioni su come diventare socio/a
• Tessere e materiali informativi
• Conversazioni sulle iniziative locali e nazionali
• Spazio di confronto e memoria
L’ANPI è un’associazione aperta a chiunque condivida i valori della libertà, della democrazia, della Costituzione e della
Resistenza.
Per info: anpicittadino.vc@gmail.com
Seguici sui social:
Facebook: www.facebook.com/A.N.P.I.Vercelli/
Instagram: https://www.instagram.com/anpicittadino.vc/