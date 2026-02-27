Tesseramento Anpi, domani in Piazza Cavour

Riceviamo e pubblichiamo.

La Sezione ANPI di Vercelli “Anna Marengo”, in occasione delle Giornate di Tesseramento 2026, organizza un banchetto informativo e di iscrizione aperto a tutti.

Sabato 28 febbraio 2026

Dalle ore 10:00 alle 13:00

In Piazza Cavour – Vercelli

Vieni a conoscere l’Associazione, a scoprire i valori della Resistenza, a incontrare chi ne porta avanti la memoria, a dialogare con i giovani e i soci che difendono la Costituzione e la democrazia oggi.

Puoi iscriverti come Socio o Socia, o richiedere la tessera di Amico/Amica dell’ANPI — anche se non hai ancora compiuto 18 anni.

Ti aspettiamo con:

• Informazioni su come diventare socio/a

• Tessere e materiali informativi

• Conversazioni sulle iniziative locali e nazionali

• Spazio di confronto e memoria

L’ANPI è un’associazione aperta a chiunque condivida i valori della libertà, della democrazia, della Costituzione e della

Resistenza.

Per info: anpicittadino.vc@gmail.com

Seguici sui social:

Facebook: www.facebook.com/A.N.P.I.Vercelli/

Instagram: https://www.instagram.com/anpicittadino.vc/