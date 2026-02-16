Piazza Cavour, al via la rimozione delle plance

Sono iniziati lunedì mattina gli interventi di rimozione delle plance in legno che, dal 2004, caratterizzano piazza Cavour.

Il cantiere, voluto dal Comune nel piano complessivo di riqualificazione della piazza, procederà per lotti ed è iniziato dalla zona di fronte alla profumeria Pinalli, fermandosi prima del dehors del bar Cavour. Un intervento preliminare, volto a valutare lo stato della pavimentazione sotto le plance e l'eventuale ripristino dell'acciottolato, idea più volte espressa dall'amministrazione comunale per il futuro aspetto del salotto buono della città.

Un intervento delicato, quello sulla piazza centrale di Vercelli, utilizzata per il mercato bisettimanale e circondata da locali per i quali le plance rappresentano un naturale dehors. Più volte l'amministrazione, attraverso le parole del sindaco Roberto Scheda, ha assicurato l'intenzione di procedere all'intervento limitando al massimo i disagi per gli esercenti e i commercianti. Ma, al tempo stesso, ha valutato prioritario un intervento non più rinviabile, visto il complessivo stato di degrado delle piattaforme in legno teak. Il cantiere dovrà affrontare anche una serie di problemi tecnici di non poco conto, come la gestione del dislivello, attualmente colmato dalle plance, tra i portici e il piano calpestabile della piazza.