Carte d'identità elettroniche: si amplia il servizio

Da mercoledì 18 febbraio entrerà in vigore l’estensione per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Lo rende noto il Comune ricordando che l’obiettivo è favorire i vercellesi in vista della scadenza del 3 agosto prossimo, giorno dal quale i documenti cartacei non saranno più validi.

Tutti i mercoledì e i giovedì dalle 8.30, saranno espletate le pratiche relative ai primi 30 cittadini che si presenteranno davanti all’Ufficio carte di identità, che si trova in fondo al portico a destra (provenendo da piazza del Municipio).

«Dal 1° gennaio 2026 - ricordano dal Comune - è già previsto il rilascio della carta di identità elettronica a favore dei cittadini che, a causa di gravi condizioni di salute o per altre cause oggettive, non possono recarsi negli uffici comunali». «Il servizio - aggiunge l’assessore Ombretta Olivetti - è rivolto ai vercellesi in gravi condizioni come le persone allettate (previa ovviamente attestazione medica, ndr), nonché a soggetti impossibilitati per altre motivi comprovati. In questi casi non è prevista la rilevazione delle impronte digitali». In presenza di impedimento temporaneo, la carta di identità elettronica avrà validità di un anno e non sarà valida per l’espatrio. In caso di impedimento permanente, la validità sarà ordinaria ma resterà esclusa la validità per l’espatrio.

Il personale dell’Anagrafe è a disposizione per qualsiasi informazioni e ulteriori chiarimenti. È sufficiente contattare i numeri 0161596464, 0161596358 o scrivere una e-mail a anagrafe@comune.vercelli.it.