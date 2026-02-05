Referendum costituzionale, a confronto magistrati e avvocati

Tavola rotonda dedicata al Referendum costituzionale, giovedì 19 febbraio alle 18, organizzata in Seminario dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli. L'incontro, aperto a tutti i vercellesi, consentirà di ascoltare magistrati e avvocati, di entrambi gli schieramenti, in un confronto sereno e costruttivo, privo di preconcetti. Ospiti del pomeriggio saranno Paolo Bargero, magistrato in Alessandria, Francesco Condomitti, sostituto procuratore della Repubblica in Vercelli e i legali Massimo Mussato, presidente della Camera Penale di Vercelli, e Danilo Cerrato, rappresentante dell’Organismo Congressuale Forense.

«Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli, per il suo carattere istituzionale di rappresentanza dei 400 Legali del Foro, sin dalle prime fasi della discussione sulla separazione delle carriere in Magistratura, ha ritenuto corretto e doveroso astenersi da prese di posizione a favore dell’una o dell’altra parte. Tale scelta è stata determinata dall’adesione di propri iscritti ad entrambi gli schieramenti e conseguentemente per il rispetto che si deve riconoscere ad ogni posizione di pensiero - si legge in una nota -. Nel contempo, l’impegno e il senso civico che muove il Consiglio dell’Ordine, lo ha portato ad attivarsi per far conoscere ai cittadini vercellesi le tematiche sottese alla prova referendaria».