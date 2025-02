Incendio a Vercelli, un uomo in codice rosso

Un uomo è rimasto gravemente intossicato, nella notte tra martedì e mercoledì, in seguito a un incendio scoppiato nell'appartamento in cui si trovava.

L'allarme è scattato verso l'1,30 di mercoledì, in via Colombo a Vercelli: sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco: all'arrivo del personale di viale dell'Aeronautica, l'incendio aveva già coinvolto l'intero appartamento. All'interno più persone che sono state evacuate e, alcune, trasportate al pronto soccorso cittadino per intossicazione da monossido di carbonio dai sanitari del 118 presenti sul posto. Particolarmente gravi le condizioni di un 63enne, ricoverato in codice rosso.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa estinzione e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.

Le cause dell'incendio sono al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta con le Volanti.