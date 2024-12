Caresana, incendio durante una festa alla Tenuta Castelletto, crolla il tetto

Incendio, nella serata di sabato 14 dicembre, alla Tenuta Castelletto di Caresana, dov'era in corso un evento. E' scoppiato intorno alle 21 e, rapidamente, fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio, successivamente crollato. Tutti i giovani, una quarantina, presenti alla serata, organizzata in occasione di una festa di compleanno, sono riusciti a lasciare la sala fortunatamente senza riportare gravi conseguenze se non un forte spavento.

I Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli con varie squadre insieme quelli del distaccamento di Casale Monferrato e una volontaria Volontaria di Santhià sono stati impegnati tutta la notte per le attività di spegnimento del rogo e messa in sicurezza dell'area che si affaccia sulla provinciale 4.

Al momento non si segnalano feriti, ma l'edificio ha riportato gravissimi danni, tra i quali, appunto, il crollo del tetto. Lle operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

(notizia in aggiornamento)